Les ventes de la Ford F-Series 2022 montrent que le pick-up continue de dominer pendant des décennies

DETROIT – La Ford F-Series a poursuivi sa domination des ventes aux États-Unis pendant des décennies en 2022 malgré les problèmes persistants de pièces et de chaîne d’approvisionnement, a annoncé mardi la société.

Moteur Ford Les ventes déclarées de sa série F, qui comprend le pick-up F-150 et ses frères et sœurs plus grands, ont dépassé 640 000 camions l’année dernière, ce qui en fait le camion le plus vendu en Amérique pendant 46 années consécutives et le véhicule le plus vendu pendant 41 ans.

Les ventes de 2022 représentent en moyenne au moins un camion de la série F vendu toutes les 49 secondes l’an dernier, a déclaré Ford.

Bien qu’elles soient en tête des ventes, les ventes de la série F devraient être inférieures à celles des dernières années. Les ventes du camion ont baissé de près de 13 % jusqu’en novembre par rapport à un an plus tôt, mais Ford a déclaré que les ventes du mois dernier devraient être les meilleures de 2022 pour la série F.

Ford a vendu 726 004 camions de la série F en 2021, soit une baisse de 7,8 % par rapport à plus de 787 400 véhicules en 2020. Avant la pandémie de coronavirus, Ford vendait environ 900 000 camions par an.

Ford a tenté de donner la priorité à la production de la série F, y compris son nouveau F-150 Lightning électrique, tout au long des fermetures d’usines en raison de la pénurie de pièces ces dernières années. L’entreprise a même construit partiellement des véhicules pour les terminer à une date ultérieure afin de maintenir la production.

On craint à Wall Street que les jours les plus rentables pour les constructeurs automobiles tels que Ford ne soient derrière eux dans un contexte de taux d’intérêt plus élevés, de prix des véhicules d’occasion en baisse et d’une normalisation de la composition des ventes loin des modèles entièrement chargés.

L’analyste de Wells Fargo, Colin Langan, a souligné ces défis – et un accent renouvelé sur les rapports de ventes mensuels de Ford – dans une note aux investisseurs mardi citant des catalyseurs négatifs pour le constructeur automobile.

Ford devrait publier ses ventes totales de fin d’année jeudi, un jour après que d’autres grands constructeurs automobiles devraient publier leurs résultats.

Alors que la plaque signalétique de la série F a dominé les ventes pendant des décennies, Ford n’a pas été le constructeur automobile le plus vendu de camionnettes pleine grandeur ces dernières années. Ce titre est allé à General Motors, qui vend deux camionnettes pleine grandeur.

GM vend le GMC Sierra plus cher aux côtés du Chevy Silverado. Les ventes combinées des deux camionnettes ont dépassé en nombre Ford et d’autres rivaux au cours du troisième trimestre.

Le porte-parole de GM, Jim Cain, a minimisé l’importance du classement de la série F, affirmant que la société est bien placée pour conquérir le leadership des ventes de camions pleine grandeur pour une troisième année consécutive.

“Nous comptons les camions à l’ancienne, un à la fois, et par cette mesure, nous sommes le leader incontesté et ce depuis un certain temps”, a-t-il déclaré.