Les ventes de Huawei chutent alors que les acheteurs de téléphones fuient le géant chinois.

« Notre objectif est de survivre et de le faire de manière durable », a déclaré vendredi Eric Xu, l’un des vice-présidents de Huawei, dans un communiqué.

En tant que société fermée, Huawei n’est pas légalement obligée de déclarer ses bénéfices. Il ne publie qu’une petite sélection de résultats financiers, et non sur une base trimestrielle.

Les ventes chutent rapidement chez Huawei, le titan chinois de la technologie que les responsables américains considèrent comme une menace pour la sécurité nationale et cherchent obstinément à saper.

Au cours des dernières années, la capacité de Huawei à travailler avec l’industrie internationale des puces informatiques s’est réduite en raison d’une série de règles imposées par l’administration Trump. Il est devenu extrêmement difficile pour l’entreprise de produire les téléphones de pointe qui en avaient fait un Goliath mondial il n’y a pas si longtemps. Huawei nie que ses produits menacent la sécurité d’un pays.

Les sanctions américaines empêchent également les appareils Huawei d’exécuter les applications les plus populaires de Google. Cela a fait fuir les clients hors de Chine pendant un certain temps.

Mais même en Chine, où de nombreuses applications Google sont bloquées depuis longtemps, l’activité de téléphones portables de Huawei s’effondre rapidement. Au dernier trimestre, pour la première fois depuis plus de sept ans, Huawei n’était pas l’une des cinq marques de téléphones les plus vendues en Chine, selon le cabinet d’études de marché Canalys. Les cinq premiers, dans l’ordre, étaient Vivo, Oppo, Xiaomi, Apple et Honor.

Honor était une marque Huawei jusqu’à sa création à la fin de l’année dernière pour la mettre hors de portée des restrictions américaines. Cela a contribué à la baisse des revenus des smartphones de Huawei, a déclaré un porte-parole de la société.