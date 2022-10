Les ventes de GM au troisième trimestre augmentent de 24% par rapport aux totaux de 2021

DETROIT – Les ventes de véhicules de General Motors au troisième trimestre ont augmenté de 24 % par rapport à il y a un an, lorsque les problèmes de chaîne d’approvisionnement pesaient plus lourdement sur la production de l’entreprise.

Le constructeur automobile de Détroit a déclaré lundi avoir vendu 555 580 véhicules de juillet à septembre, contre 447 000 un an plus tôt, lorsque les ventes ont été déprimées en raison de problèmes d’approvisionnement en puces semi-conductrices liés à la Malaisie. L’augmentation était conforme ou supérieure aux attentes des analystes du secteur d’une augmentation d’au moins 21,6 %.

En ce qui concerne les véhicules électriques, GM a déclaré qu’il prévoyait d’augmenter la production de ses Chevrolet Bolt EV et EUV après que les véhicules aient enregistré leurs meilleures ventes trimestrielles à 14 709 unités. GM a l’intention de faire passer la production de l’année civile pour les marchés mondiaux d’environ 44 000 véhicules en 2022 à plus de 70 000 en 2023.

GM est parmi les premiers grands constructeurs automobiles à publier lundi ses ventes du troisième trimestre. Dans l’ensemble, les analystes estiment que les constructeurs automobiles ont vendu 3,4 millions de véhicules légers neufs aux États-Unis, en baisse de moins de 1 % par rapport à la même période l’an dernier.

Les constructeurs automobiles continuent de faire face à des problèmes de chaîne d’approvisionnement – des semi-conducteurs et des faisceaux de câbles aux pièces plus petites telles que les logos de véhicules et d’entreprises.

GM a terminé le troisième trimestre avec 359 292 véhicules en stock chez le concessionnaire, y compris les unités en transit, soit une augmentation de 111 453 unités par rapport au trimestre précédent. C’est près de trois fois l’inventaire disponible à la fin du troisième trimestre 2021, lorsque les problèmes de chaîne d’approvisionnement liés à Covid ont eu un impact sur la production.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez vérifier les mises à jour supplémentaires.