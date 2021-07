Les ventes de GM au deuxième trimestre ont augmenté de 40% mais dépassent légèrement les attentes des analystes

« La demande des consommateurs pour les véhicules est également forte, mais limitée par des stocks très serrés. Nous nous attendons à une demande toujours élevée au second semestre de cette année et en 2022 », a déclaré Elaine Buckberg, économiste en chef de GM, dans un communiqué.

Le constructeur automobile de Détroit a annoncé jeudi des ventes de 688 236 véhicules au cours du deuxième trimestre, en hausse de 39,7% par rapport à l’année précédente, lorsque la pandémie de coronavirus avait obligé les Américains à se mettre à l’abri et à fermer temporairement des concessionnaires automobiles. Les analystes s’attendaient à une augmentation des ventes de GM d’environ 40 à 43 %, selon les prévisions des sociétés de recherche automobile Edmunds et Cox Automotive.

DETROIT – Les ventes de véhicules de General Motors aux États-Unis au cours du deuxième trimestre ont été légèrement inférieures aux attentes des analystes, car une pénurie continue de puces semi-conductrices a eu une incidence sur la production de véhicules et les stocks des concessionnaires.

Alors que la reprise des ventes depuis les profondeurs de la pandémie est impressionnante, le rythme des ventes ralentit cette année. L’analyste de la Deutsche Bank, Emmanuel Rosner, s’attend à ce que le rythme des ventes de juin soit de 15,7 millions de véhicules, contre 17,1 millions de véhicules en mai et 18,6 millions de véhicules en avril. D’autres, comme Cox Automotive, prévoyaient un taux de vente d’environ 16,4 millions en juin.

« La demande du marché est là mais pas l’inventaire », a déclaré l’ancien PDG de Ford, Mark Fields, conseiller principal de TPG Capital, lors d’une interview jeudi sur « Squawk on the Street » de CNBC. « C’est l’ancienne offre et la demande. »

Selon Cox Automotive, le stock de véhicules neufs était historiquement bas début juin, avec 43% de moins que les niveaux de la même période en 2020 et 54% en dessous de la même période en 2019.

Les faibles stocks ont conduit à des prix record sur les véhicules neufs. Selon une analyse de Cox Automotive des données de l’inventaire disponible vAuto, le stock de véhicules neufs était historiquement bas début juin, en retard de 43 % par rapport aux niveaux de la même période en 2020 et de 54 % en dessous de la même période en 2019.

Fields a déclaré que les faibles niveaux de stocks sans précédent pourraient durer au moins l’année prochaine à 15 mois. Il a déclaré que ce ne serait pas un « marché d’acheteurs avant un certain temps ».

