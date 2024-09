Les ventes de Frieze Seoul ont généré 2,5 millions de dollars. Nicolas Party, 1,5 million de dollars. Yoo Youngkuk

Les rumeurs d’un marché de l’art turbulent en Occident ont été accueillies par des signes de croissance en Asie. Tout cela a fait de Frieze Seoul, dont l’ouverture a eu lieu cette semaine, un événement important pour les observateurs du marché, car il leur a permis de prendre la température du marché en Asie.

Une chose est sûre : de nombreux marchands d’art semblent prêts à prendre des risques. Si de nombreux stands sont garnis de tableaux, comme c’est souvent le cas dans les foires d’art, un certain nombre d’entre eux proposent également des sculptures, des installations et des vidéos, des supports qui ne se vendent pas toujours aussi bien. Il convient néanmoins de noter que peu d’œuvres se sont vendues à plus de 500 000 dollars et que de nombreuses galeries ont déclaré avoir vendu des pièces sans en dévoiler le prix.

Les marchands des grandes galeries semblaient généralement optimistes lors de l’ouverture de mercredi. Un représentant de Pace, par exemple, a déclaré ARTnews La galerie a enregistré de bonnes ventes. Même si le marché de l’art connaît encore des difficultés à l’étranger, il n’y a aucune raison de s’inquiéter à Séoul, où les ventes sont « en plein essor », a déclaré le représentant.

Dans sa galerie de Séoul, Pace venait d’ouvrir une exposition en duo pour l’expressionniste abstrait Mark Rothko et Lee Ufan, un peintre coréen associé au mouvement Mono-ha. Il n’y avait pas de tableaux de Rothko à Frieze, mais la galerie possédait un tableau de Lee datant de 1988 qui a été vendu le deuxième jour pour 1,2 million de dollars. (Cette vente, comme la plupart des autres répertoriées ici, est autodéclarée.) La veille, Pace avait vendu un petit bronze AMOUR sculpture de Robert Indiana pour 550 000 $, ainsi que des pièces de Yoshitomo Nara, Robert Nava, Kenjiro Okazaki (un nouvel ajout à la liste de la galerie), Kylie Manning, Mika Tajima et Torkwase Dyson.

Lee Oufan : Avec les vents1988. Studio Flint/© Lee Ufan, Société pour les droits des artistes (ARS), New York.

Le directeur exécutif de Hauser & Wirth, James Koch, a fait écho à l’optimisme de Pace, déclarant ARTnews« Nous sommes très satisfaits jusqu’à présent », a-t-il ajouté. L’édition de cette année « a dépassé ce qui s’est passé l’année dernière et l’énergie est incroyable ». Koch a également noté un public international plus établi, ainsi qu’une forte présence coréenne le jour de l’ouverture.

L’une des œuvres les plus chères de la foire vendue sur le stand de cette galerie : un tableau de 2021 de Nicolas Party, intitulé Portrait avec rideauxqui a été vendue pour 2,5 millions de dollars à une collection privée basée en Asie. Parmi les autres œuvres vendues par la galerie figurent un tableau d’Avery Singer de 2024 (pour 575 000 $), un tableau d’Henry Taylor de 2023 (450 000 $), une œuvre à techniques mixtes d’Angel Otero (285 000 $) et un tableau d’Ambera Wellmann de 2024 (40 000 $), ainsi qu’un tableau de Rita Ackermann de 2024 et une sculpture et une œuvre sur papier de Louise Bourgeois, toutes deux pour des prix non divulgués.

Les deux autres géants de la galerie, David Zwirner et Gagosian, étaient également présents à Frieze Seoul, mais ils se sont montrés plus timides quant au nombre de leurs ventes. Aucune des deux galeries n’a même révélé à quels artistes elles avaient vendu des œuvres. Plutôt que d’entrer dans les détails, la première galerie a publié une citation standard de son associé principal Christopher D’Amelio, qui a parlé de Séoul comme étant « indéniablement l’une des villes asiatiques méritant une foire d’art internationale de ce calibre ».

L’une des œuvres les plus chères de la foire ne provient pas d’une immense galerie mais de PKM, un espace historique de Séoul qui a vendu une toile de Yoo Youngkuk, un artiste largement considéré comme l’un des pionniers de l’abstraction du pays, pour 1,5 million de dollars. Cette œuvre est ainsi l’une des rares œuvres à sept chiffres vendues lors de cette édition de Frieze Seoul.

Au moins deux galeries ont proposé des œuvres de Lee Bul, qui dévoilera la semaine prochaine sa commande pour la façade du Metropolitan Museum of Art de New York. L’un de ses marchands, Lehmann Maupin, qui possède une succursale dans la capitale coréenne, a vendu deux œuvres de l’artiste de sa série « Perdu », l’une pour 210 000 dollars, l’autre pour 190 000 dollars. La galerie a également vendu des œuvres d’autres artistes coréens qu’elle représente, comme Do Ho Suh (quatre dessins) et Kim Yun Shin (cinq peintures et une sculpture), mais elle n’a pas dévoilé les prix. Des œuvres d’Arcmanoro Niles et de Chantal Joffe ont été vendues à des prix inférieurs.

Dans un communiqué, la cofondatrice de la galerie, Rachel Lehmann, a déclaré : « L’énergie qui règne à Frieze Seoul cette année a été exceptionnelle. Les Coréens sont venus en nombre et nous avons réussi à placer des œuvres de nos artistes coréens, en particulier auprès de collectionneurs d’Asie de l’Est et du Sud-Est, y compris un certain nombre de primo-accédants de la région. »

Lee Bul-ye : Perdu CXC2023. Jeon Byung-cheol

Le marchand Thaddaeus Ropac, quant à lui, possédait un tableau récent de Lee, Perdu CXIII (2021), vendue à un collectionneur coréen pour 190 000 $. La galerie a également vendu une peinture de Georg Baselitz de 2023 pour 1 million d’euros (1,1 million de dollars), deux abstractions de Martha Jungwirth pour 300 000 € (332 261 $), une Lee Kang-So pour 250 000 000 ₩ (180 000 $) et une peinture de David Salle pour 50 000 $.

Ropac, qui exploite également un espace à Séoul en plus de trois en Europe, a déclaré dans un communiqué qu’il n’était pas inquiet de la manière dont le salon se déroulerait à sa fin et que les ventes du premier jour, bien que plus lentes que l’année dernière, n’étaient pas nécessairement indicatives de l’attrait du marché du salon. Il a ajouté : « Le salon n’en est qu’à ses débuts et il est trop tôt pour tirer des conclusions. »

L’une des expositions les plus importantes de la semaine à Séoul est celle d’Anicka Yi, dont l’exposition vient d’ouvrir au Leeum Museum of Art. La galerie Gladstone, présente dans la ville, a vendu plusieurs sculptures mécaniques de Yi, en forme de pieuvre, pour 200 000 dollars chacune. La galerie a également vendu plusieurs peintures d’Ugo Rondinone pour un montant compris entre 70 000 et 170 000 dollars, des dessins de Keith Haring pour 125 000 dollars chacun et deux peintures de Salvo, l’une pour 375 000 dollars, l’autre pour 150 000 dollars.

Une étude des rapports d’autres galeries de premier ordre suggère une récolte régulière de ventes. White Cube a vendu une sculpture en acier d’Antony Gormley pour 550 000 £ (724 000 $), tandis que Lisson a placé une œuvre d’Hiroshi Sugimoto pour 406 800 $ et une sculpture de Kelly Akashi pour 55 000 $. Perrotin a vendu une peinture de Takashi Murakami pour 600 000 $, et Kukje a vendu une œuvre d’Haegue Yang pour un montant compris entre 41 000 et 49 200 € (45 400 à 54 500 $) et une toile de Sungsic Moon pour un montant compris entre 54 000 000 et 64 800 000 ₩ (40 400 à 48 500 $).

Mazzoleni a vendu celui d’Agostino Bonalumi Bleu (2007) pour environ 100 000 $. La galerie Jessica Silverman de San Francisco a vendu tous les exemplaires de son stand, qui comprenait 10 tableaux de Hayal Pozanti, un participant à la prochaine Biennale de Gwangju cette année. Les deux plus grandes œuvres ont été vendues pour 65 000 $ chacune. Le fondateur de la galerie a qualifié la foire de « triomphe ».

Pour les visiteurs de Séoul, les événements ne manquent pas cette semaine, entre Frieze, Kiaf, la Biennale de Gwangju et d’innombrables ouvertures de musées et de galeries. Cependant, l’ampleur croissante de la foire, qui se déroule en même temps que l’Armory Show de New York, a laissé beaucoup de monde à l’étroit.

Teó Cohen, directeur de la galerie Proyectos Monclova à Mexico, a déclaré qu’il avait dû faire un choix entre les foires de Séoul et de New York. Finalement, sa galerie a choisi de participer aux deux, mais Cohen ne pouvait participer qu’à l’une d’entre elles et a décidé de se rendre à Séoul. Le marché asiatique continuant à se développer rapidement, a-t-il déclaré, il lui semblait plus important d’être présent à Séoul.