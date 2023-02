Les ventes de Foxconn en janvier ont atteint un niveau record après le rétablissement de la production dans la plus grande usine d’iPhone au monde

Hong Kong

CNN

Le fournisseur d’Apple, Foxconn, a déclaré que ses ventes mensuelles de janvier avaient atteint un niveau record alors qu’il rebondissait après les perturbations de Covid-19 en Chine.

Dans une mise à jour des ventes dimanche, le géant taïwanais de la fabrication a déclaré un chiffre d’affaires de 660,4 milliards de dollars taïwanais (22 milliards de dollars) en janvier, 48% de plus qu’à la même période il y a un an et son niveau le plus élevé jamais enregistré pour ce mois. Le chiffre d’affaires est en hausse de près de 5% par rapport au mois précédent.

Le fabricant a attribué sa performance à un fort rebond de son campus tentaculaire de Zhengzhou, dans le centre de la Chine.

Le site, qui abrite la plus grande usine d’iPhone au monde, a été paralysé à la fin de l’année dernière par les restrictions de Covid-19 et les protestations des travailleurs.

Maintenant, les opérations là-bas “reviennent à la normale” et les expéditions de produits ont bondi, a déclaré Foxconn.

La société a également déclaré qu’un “meilleur approvisionnement en composants” avait contribué à stimuler les ventes.

Deux des divisions les plus surveillées de Foxconn : l’électronique grand public intelligente, qui comprend les smartphones et les téléviseurs, et les produits informatiques, qui comprennent les ordinateurs portables et les tablettes, ont toutes deux “affiché une forte croissance à deux chiffres”, a-t-il déclaré.

Les chiffres soulignent à quel point le campus de Zhengzhou de Foxconn, également connu sous le nom de “ville de l’iPhone”, reprend vie après les revers massifs.

Les problèmes de l’entreprise ont commencé en octobre, lorsque les travailleurs ont quitté le site en raison d’inquiétudes concernant les conditions de travail liées à Covid et les pénuries de nourriture. À court de personnel, des primes ont ensuite été offertes aux travailleurs pour qu’ils reviennent.

Mais de violentes manifestations ont éclaté en novembre, lorsque des employés nouvellement embauchés ont déclaré que la direction avait renié ses promesses. Les travailleurs se sont affrontés avec des agents de sécurité, avant que l’entreprise ne leur offre finalement de l’argent pour démissionner et quitter le site.

Les maux de tête avaient conduit les analystes à prédire qu’Apple accélérerait probablement la diversification de sa chaîne d’approvisionnement en dehors de la Chine.

La semaine dernière, Apple (AAPL) a souligné les défis en Chine comme un facteur clé de ses bénéfices pires que prévu.

Le PDG Tim Cook a déclaré que les problèmes de la société dans le pays avaient nui à son approvisionnement en iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max pendant la saison des achats des Fêtes.

Foxconn a depuis réussi à stabiliser les opérations dans son usine. Le mois dernier, les médias d’État chinois ont rapporté que l’usine de Zhengzhou était presque revenue à la normale, atteignant 90 % de sa capacité à la fin décembre.

La société a également exprimé sa confiance pour la route à venir. Dimanche, il a déclaré dans un communiqué que ses perspectives pour le premier trimestre répondraient probablement aux attentes des analystes, sans fournir de détails. Les analystes interrogés par Refinitiv s’attendent à ce que les revenus de l’entreprise augmentent de 4 % au cours de la période de janvier à mars.

Les actions de Foxconn ont augmenté de 1,9% à Taipei lundi.

– Wayne Chang et Juliana Liu de CNN ont contribué à ce rapport.