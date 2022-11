Les ventes de Ford en octobre chutent de 10% en raison de problèmes de chaîne d’approvisionnement

DÉTROIT – Ford Motors Le mois dernier, les ventes aux États-Unis ont diminué de 10 %, le constructeur automobile étant aux prises avec des problèmes de chaîne d’approvisionnement qui ont retardé les livraisons aux concessionnaires.

Le constructeur automobile de Detroit a annoncé mercredi des ventes de 158 327 véhicules neufs en octobre, contre près de 176 000 unités vendues au cours du même mois un an plus tôt. Il s’agissait du deuxième mois consécutif de baisse d’une année sur l’autre après deux mois d’augmentations à deux chiffres sur des ventes modérées limitées par des pénuries de semi-conducteurs.

Les ventes d’octobre de Ford étaient bien inférieures à celles de l’ensemble de l’industrie. Edmunds rapporte que les ventes automobiles globales ont augmenté de 9,1 % par rapport à l’année précédente pour atteindre près de 1,2 million de véhicules vendus.

Ford a récemment rencontré des problèmes de chaîne d’approvisionnement uniques, notamment l’approvisionnement de ses badges ovales bleus pour les camionnettes et les VUS très rentables. Le constructeur automobile avait environ 40 000 véhicules en attente de pièces pour terminer le troisième trimestre. Il a déclaré la semaine dernière qu’il prévoyait de terminer et d’expédier ces véhicules aux concessionnaires d’ici la fin de l’année.

Andrew Frick, vice-président des ventes, de la distribution et des camions de Ford, a déclaré que le constructeur automobile “continue de voir une forte demande pour ses véhicules” dans un contexte de hausse des taux d’intérêt, d’inflation record et de craintes de récession.

Ford a déclaré que les commandes de véhicules de l’année modèle 2023 s’élevaient à 255 000. Selon la société, environ la moitié de ces ventes étaient des ventes au détail de commandes passées précédemment.

Les ventes des pick-up rentables de la série F de Ford ont diminué de 17,4 % le mois dernier par rapport à octobre 2021, contribuant à une baisse d’environ 13 % depuis le début de l’année au cours des deux derniers mois de l’année. La société a vendu 11 196 modèles de son pick-up F-150 Lightning tout électrique jusqu’en octobre, dont 2 436 véhicules le mois dernier.

Les ventes de véhicules tout électriques de Ford en 2022 ont totalisé environ 47 500 unités jusqu’en octobre, ce qui représente environ 3 % des ventes du constructeur automobile. La majorité de ces ventes étaient des multisegments Mustang Mach-E, qui ont augmenté de 44 % par rapport à l’année dernière pour atteindre plus de 31 000 unités.

Depuis le début de l’année, les ventes de tous les véhicules Ford, y compris sa marque de luxe Lincoln, ont totalisé 1,54 million d’unités jusqu’en octobre, soit une baisse de 2,2 % par rapport à il y a un an.

Ford fait partie d’une poignée de constructeurs automobiles à déclarer des ventes mensuelles de véhicules neufs. D’autres – tels que Moteurs généraux et Stellantide anciennement Fiat Chrysler — ne déclarent les ventes que trimestriellement.

Les ventes d’octobre de Ford surviennent une semaine après que la société a enregistré une perte nette de 827 millions de dollars au troisième trimestre, alourdie par des problèmes de chaîne d’approvisionnement et des coûts liés à la dissolution de son unité de véhicules autonomes Argo AI.

Le constructeur automobile a mis à jour la semaine dernière ses prévisions pour prévoir un bénéfice ajusté avant intérêts et impôts d’environ 11,5 milliards de dollars pour l’ensemble de l’année – le plus bas de ses bénéfices précédemment prévus. Cependant, il a relevé ses prévisions de flux de trésorerie disponibles ajustés pour l’ensemble de l’année entre 9,5 milliards de dollars et 10 milliards de dollars – passant de 5,5 milliards de dollars à 6,5 milliards de dollars – grâce à la vigueur des activités automobiles de l’entreprise.