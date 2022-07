Les ventes de Ford au deuxième trimestre en Chine ont été les pires depuis le début de la pandémie de Covid

DETROIT – Ford Motor a rejoint son rival Crosstown General Motors pour signaler ses pires ventes trimestrielles en Chine depuis le début de la pandémie de coronavirus, au milieu d’une résurgence de cas de Covid dans le pays et de problèmes persistants de chaîne d’approvisionnement mondiale.

Ford a déclaré avoir vendu 120000 véhicules au cours du deuxième trimestre, soit une baisse d’environ 22% par rapport à l’année précédente et ses pires ventes en Grande Chine depuis les moins de 89000 unités vendues au cours du premier trimestre 2020, lorsque les restrictions Covid imposées par le gouvernement ont amené le la production du pays à l’arrêt.

Dans un sortie jeudi soirFord a déclaré que les ventes en juin se sont améliorées de façon exponentielle avec l’assouplissement des restrictions, les ventes globales ayant dépassé 50 000 unités, en hausse de 3 % d’une année sur l’autre et de 38 % d’un mois sur l’autre.

“La résurgence de la pandémie au cours des derniers mois nous a mis au défi de surmonter les obstacles de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique pour positionner Ford pour la croissance au second semestre”, a déclaré Anning Chen, président et chef de la direction de Ford Chine, dans un communiqué.

Mais il pourrait encore y avoir des défis à relever. Le nombre quotidien de cas de Covid en Chine continentale, y compris ceux sans symptômes, est passé d’une poignée de cas à environ 200 ou 300 nouveaux cas au cours des derniers jours. Le nombre de villes restreignant les déplacements locaux en raison de Covid a plus que doublé en une semaine pour atteindre 11 lundi, contre cinq une semaine plus tôt, selon Ting Lu, économiste en chef pour la Chine chez Nomura.

GM a annoncé mercredi une baisse de 35,5% de ses ventes au deuxième trimestre en Chine à 484 200 véhicules, ses ventes les plus basses depuis 461 700 véhicules au cours du premier trimestre 2020.

— CNBC Evelyne Cheng contribué à ce rapport.