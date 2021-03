Le nombre de personnes cherchant de l’aide pour arrêter de fumer a chuté de 27% l’année dernière alors que le public était aux prises avec le stress pendant la pandémie de COVID-19, selon un nouveau rapport.

Selon un rapport du North American Quitline Consortium publié vendredi, environ 190 000 Américains de moins ont appelé l’an dernier des lignes d’assistance sans frais pour l’abandon du tabac par rapport à l’année précédente, et les ventes de cigarettes ont augmenté après des années de baisse.

Les responsables ont attribué la baisse des appels – le nombre le plus bas depuis 2007 – au stress, à l’anxiété, à la dépression et à l’isolement pendant la pandémie de COVID-19. La plus forte baisse de 39% est survenue d’avril à juin, les États ayant adopté des fermetures généralisées pour freiner la propagation du COVID-19. La ligne 1-800-QUIT-NOW est un portail national qui dirige les appelants vers les lignes d’assistance des États pour cesser de fumer.

«Cesser de fumer n’est pas une chose facile à faire», a déclaré Linda Bailey, présidente et chef de la direction du North American Quitline Consortium. «L’année écoulée n’était tout simplement pas le moment où les gens pensaient avoir la force émotionnelle de vraiment lutter contre le besoin.»

Suite:Alors que les visites aux urgences étaient en baisse l’année dernière, les surdoses de médicaments ont augmenté au milieu de la pandémie

Suite:La Fondation Clinton travaille pour mettre la naloxone dans les foyers de réadaptation alors que l’épidémie d’opioïdes est éclipsée par la pandémie de COVID-19

Les taux de tabagisme chez les adultes ont considérablement diminué au cours des dernières décennies, alors que les campagnes de santé publique sensibilisent davantage aux risques du tabagisme pour la santé, notamment les cancers du poumon et d’autres cancers, les maladies cardiaques et les maladies pulmonaires obstructives chroniques.

Le taux de tabagisme chez les adultes est passé de 42% en 1965 à 14% en 2019, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Le CDC n’a pas publié les données de l’année dernière, mais le rapport Quitline a cité des données du département du Trésor américain montrant que les ventes de cigarettes ont augmenté de 1% en 2020 après avoir chuté de 4 à 5% chaque année depuis 2015.

Les experts ont déclaré que moins de personnes avaient demandé de l’aide pour arrêter de fumer l’année dernière, car plus d’Américains étaient aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie pendant la pandémie. Environ 2 Américains sur 5 ont signalé des symptômes de santé mentale importants dans une enquête du CDC l’été dernier, a déclaré Ken Duckworth, médecin-chef de la National Alliance on Mental Illness.

« Nous savons qu’il y a eu plus de rechutes avec les opiacés. Nous savons qu’il y a eu plus de rechutes avec l’alcool », a déclaré Duckworth. «Le tabagisme est un grand défi pour les personnes atteintes de maladie mentale grave et notre population représente un sous-ensemble important de personnes qui fument.

Les fumeurs actuels et anciens sont également exposés à un risque plus élevé de maladie grave due au COVID-19. Une étude de la Cleveland Clinic portant sur 7 102 patients atteints de COVID-19 a révélé que les gros fumeurs étaient plus de deux fois plus susceptibles d’être hospitalisés et presque deux fois plus susceptibles de mourir que les personnes qui n’avaient jamais fumé. Cependant, les chercheurs ont averti que l’étude, basée sur les visites de patients aux sites de la Cleveland Clinic en Ohio et en Floride, pourrait ne pas se traduire par la population globale, car les participants étaient plus susceptibles d’être plus riches et d’avoir un accès constant aux soins de santé.

Plus des deux tiers des fumeurs adultes ont déclaré vouloir arrêter de fumer avant la pandémie et la plupart ont tenté d’arrêter en 2019, selon un rapport du Surgeon General publié en janvier 2020.

Mais les fumeurs intéressés à cesser de fumer auraient pu se heurter à d’autres obstacles. Les rendez-vous médicaux non urgents ont été annulés pendant les fermetures et les pertes d’emplois généralisées signifient que beaucoup ont perdu l’accès aux régimes d’assurance maladie fournis par l’employeur qui couvrent généralement les conseils et les médicaments pour lutter contre le tabagisme, a déclaré Anne DiGiulio, directrice nationale de la politique de santé pulmonaire à l’American Lung Association.

Pourtant, Bailey a déclaré que la ligne nationale pour cesser de fumer est gratuite et offre aux gens un accès à des conseils. La plupart des programmes nationaux de sevrage tabagique offrent gratuitement au moins deux semaines de traitements de remplacement de la nicotine tels qu’un timbre, une gomme ou des pastilles, mais les programmes ne fournissent généralement pas d’ordonnances pour les médicaments à plus long terme.

Bailey a déclaré que les services de santé de l’État et locaux avaient été débordés pendant les premières semaines de la pandémie et n’avaient pas le temps ni les ressources pour envoyer des messages supplémentaires sur les méfaits du tabac. Cependant, les avertissements de santé publique ont repris plus tard en 2020 et Mme Bailey a déclaré qu’elle s’attendait à ce que davantage de personnes cherchent à éliminer les habitudes de tabagisme cet été.

«Pendant la pandémie, il est particulièrement important pour les fumeurs d’envisager d’arrêter de fumer», a déclaré Bailey. « Vous n’êtes pas plus à risque de contracter le COVID-19. Mais si vous attrapez la maladie, vous êtes beaucoup plus susceptible d’avoir des conséquences graves. »