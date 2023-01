Les ventes de camionnettes Ford en décembre contribuent à réduire la baisse globale des ventes

DÉTROIT – Moteur Ford a réduit sa perte de ventes aux États-Unis l’an dernier à 2,2 %, le constructeur automobile ayant notamment augmenté les ventes de ses camionnettes de la série F jusqu’à la fin de 2022 avec une légère augmentation en décembre.

Le constructeur automobile de Detroit a annoncé jeudi des ventes de plus de 1,9 million de véhicules en 2022, dont une augmentation de 3,2 % au cours du dernier mois de l’année. Les ventes de Ford ont diminué de 2,7 % jusqu’en novembre, avant le coup de pouce de décembre.

Ford a déclaré avoir vendu plus de 75 000 camionnettes de la série F en décembre, soit une augmentation de 20,1 % par rapport à l’année précédente et le meilleur mois de l’année, car des problèmes de pièces et de chaîne d’approvisionnement ont perturbé la production. Les ventes de camions ont tout de même terminé l’année en baisse de 9,9 %, mais mieux que les 13 % qu’elles avaient jusqu’en novembre.

Andrew Frick, vice-président des ventes, de la distribution et des camions de Ford, a déclaré que l’entreprise était “bien positionnée à l’approche de 2023”. Cependant, le constructeur automobile n’a pas publié de prévisions de ventes pour l’année.

Les ventes de Ford en 2022 ont dépassé celles de l’industrie, qui était estimée en baisse d’environ 9 %. Mais ils n’ont pas pu égaler leur rival de Crosstown Moteurs généraux qui a réussi à réaliser un gain de 2,5 % de ses ventes par rapport à 2021.

Ford a déclaré qu’il était en mesure de gagner 0,7 point de pourcentage de part de marché en 2022, mais que cela n’a pas suffi à compenser sa perte de 1,3 point de pourcentage par rapport à l’année précédente.

En ce qui concerne les véhicules tout électriques, Ford a déclaré qu’il était en mesure de maintenir son statut de deuxième best-seller de véhicules électriques du pays. Bien que ses ventes de véhicules électriques aient plus que doublé, Ford suit le leader de l’industrie Tesla par une large marge.

Les ventes de la marque Ford ont baissé de 2,1 % l’an dernier, tandis que la marque Luxury Lincoln de la société a baissé de 4 %.