Les ventes de cabriolets chutent aux États-Unis face à la popularité des véhicules électriques et des VUS

Les cabriolets – autrefois signe de liberté en plein air, de voyages en voiture et d’aventures estivales – disparaissent à mesure que l’industrie automobile se tourne vers les voitures entièrement électriques et les véhicules utilitaires sport plus robustes.

Les ventes de cabriolets traditionnels tels que la Chevrolet Camaro et la Ford Mustang, ainsi que de roadsters tels que la Mazda Miata, ont chuté aux États-Unis à moins de 100 000 véhicules par an, selon S&P Global Mobility. C’est en baisse par rapport au récent pic de près de 320 000 véhicules, soit 2 % de toutes les ventes de véhicules neufs aux États-Unis, en 2006, et d’environ 144 200, ou 0,8 %, en 2015.

Les raisons du déclin des cabriolets incluent l’aspect pratique, la durabilité, l’augmentation des coûts et les nouveaux toits ouvrants panoramiques et toits en verre, selon les experts. Les constructeurs automobiles investissent également des capitaux dans des modèles tout-terrain et des véhicules électriques.

“La trajectoire est en baisse et l’intérêt des consommateurs n’est tout simplement pas aussi fort”, a déclaré Stephanie Brinley, analyste automobile principale chez S&P Global Mobility. “Dans la transition vers les véhicules électriques, et où les constructeurs automobiles placent-ils leur argent de développement, cela ne va tout simplement pas aux cabriolets.”