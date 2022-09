Les ventes de Buybuy Baby chutent chez Bed Bath & Beyond en difficulté

Buybuy Baby a été un point lumineux rare pour Bed Bath & Beyond en difficulté.

Jeudi, cependant, la chaîne d’équipements pour bébés a signalé une forte baisse des ventes trimestrielles, ce qui a soulevé des sourcils et fait craindre qu’elle ne perde également des clients.

Les ventes comparables de Buybuy Baby ont diminué d’un pourcentage élevé d’adolescents par rapport à il y a un an au cours de la période de trois mois terminée le 27 août. Dans les magasins et le site Web du même nom de Bed Bath & Beyond, les ventes comparables ont chuté de 28 % d’une année sur l’autre.

Les ventes au détail ont augmenté l’année dernière grâce aux mesures de relance du gouvernement, notamment aux crédits d’impôt pour enfants. La PDG par intérim, Sue Gove, a déclaré jeudi que Buybuy Baby avait dû faire face à des comparaisons difficiles au cours du trimestre à cause de cela, mais avait maintenu sa part de marché dans la catégorie.

Buybuy Baby a été l’une des entreprises les plus solides et des actifs les plus précieux de sa société mère. Alors que les magasins éponymes Bed Bath & Beyond ont fermé leurs portes, la société a ouvert davantage de magasins BuyBuy Baby. Sa bannière a également attiré l’attention de l’investisseur activiste Ryan Cohen, cofondateur de Chewy et président de GameStop, qui a poussé à la vente de la bannière la plus performante. Il aurait également suscité l’intérêt d’acheteurs potentiels.

Bed Bath, qui a accepté d’explorer des options stratégiques pour Buybuy Baby dans le cadre d’une trêve avec Cohen, a déclaré qu’il se concentrait sur la stimulation des ventes et le rafraîchissement de l’entreprise, y compris le registre des bébés. (Plusieurs autres sociétés, dont Walgreens et Kohl’s, ont également cité un marché plus froid pour les fusions et acquisitions, les obligeant à reporter ou à mettre fin à des accords potentiels.) Cohen a depuis vendu la totalité de sa participation dans Bed Bath.

La présidente de BuyBuy Baby Brand, Patty Wu, a déclaré aux investisseurs lors de l’appel de jeudi que la bannière prévoyait de reprendre sa croissance au cours de la seconde moitié de l’année. Elle a parlé des ambitions de devenir le lieu de prédilection des parents pendant la grossesse et au-delà, soulignant plusieurs initiatives en cours.

Elle a déclaré que Buybuy Baby lancera sa première marque de distributeur en novembre, qui comprendra des vêtements, des meubles et des décorations pour les nourrissons et les tout-petits à un bon rapport qualité-prix. Il proposera des articles de vacances populaires, tels que des pyjamas assortis pour les familles, et proposera des ressources connexes sur son site Web, telles que des conseils sur l’équipement de voyage qui permettent un vol ou un voyage en voiture plus fluide pendant les vacances.

De plus, a-t-elle dit, il relancera son registre des bébés à temps pour le début de l’année prochaine et augmentera le nombre d’événements en magasin.

“Nous allons transformer nos magasins en centres pour parents en associant produits et éducation”, a-t-elle déclaré.