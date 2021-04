Les ventes de bœuf britannique sont en plein essor dans le monde entier, la viande étant de plus en plus populaire en Asie.

Les exportations de viande de bœuf de haute qualité ont augmenté de 10% à destination de Hong Kong seulement au cours de l’année écoulée.

Les ventes de bœuf britannique montent en flèche dans le monde entier, la viande étant de plus en plus populaire en Asie Crédit: Alamy

Et plus de viande se dirige vers le Japon et Singapour que jamais auparavant.

Les experts disent que le marché britannique avec les États-Unis est également sur le point d’exploser après que les Américains ont mis fin à une interdiction de 24 ans sur les produits carnés britanniques.

Le marché devrait valoir 66 millions de livres sterling au cours des cinq prochaines années.

Maintenant, le ministère du Commerce, avec le Syndicat national des agriculteurs et le Conseil de développement de l’agriculture et de l’horticulture, offre des cours de maître sur la vente de viande rouge à l’étranger.

La secrétaire au commerce, Liz Truss, a déclaré: «J’exhorte nos brillants éleveurs de bœuf à se tourner vers les marchés à la croissance la plus rapide du monde, où leurs produits sont appréciés et auxquels ils font confiance.

Liz Truss a déclaré: « J’exhorte nos brillants éleveurs de bœuf à se tourner vers les marchés à la croissance la plus rapide au monde, où leurs produits sont appréciés et auxquels ils font confiance » Crédit: PA

«Il est temps pour un grand boom des exportations britanniques de propulser notre reprise et notre croissance future.»

La présidente de la NFU, Minette Batters, a déclaré: «Nous avons acquis une excellente réputation de qualité et nous pensons que cela représente également une opportunité de développer notre part de marché dans les pays existants.

«Ce travail avec le ministère du Commerce international est crucial pour développer la marque britannique et permettre à nos agriculteurs de réaliser leur ambition de devenir des leaders mondiaux dans le domaine des aliments respectueux du climat.»