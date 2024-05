Hugh Jackman et Ryan Reynolds dans « Deadpool & Wolverine ».

Jay Maidment/Studios du 20e siècle/MARVEL

Après avoir déploré l’état du box-office de 2024, le chef d’AMC Theatres, Adam Aron, a enfin de quoi rugir.

Aron a écrit mercredi que le rôle principal de Ryan Reynolds-Hugh Jackman Deadpool et Wolverine connaît un démarrage fulgurant et établit un nouveau record de vente de billets à l’avance le premier jour pour les plus grands circuits cinématographiques du pays. Les billets ont été mis en vente lundi pour la suite de Marvel Studios, qui ouvre officiellement en Amérique du Nord le 26 juillet après les avant-premières dans la soirée du 25 juillet.

« Quelque 200 000 cinéphiles ont déjà acheté leurs billets AMC. Cela représente plus de ventes de billets pour le premier jour chez AMC que pour tout autre film classé R », a écrit le PDG haut en couleur sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter.

Le service de billetterie en ligne Fandango, qui dessert la majorité des circuits cinématographiques, a également enregistré de bonnes ventes le premier jour pour Deadpool et Wolverineaffirmant qu’ils étaient les meilleurs de 2024 à ce jour, ainsi que les meilleurs de la franchise et les meilleurs pour une fonctionnalité notée R.

Bien que ni Fandango ni AMC n’aient fourni de chiffres en dollars, des initiés disent Le journaliste hollywoodien que les ventes le premier jour sont probablement d’environ 8 à 9 millions de dollars si l’on extrapole la statistique de 200 000 citée par Aron.

Aucune des parties impliquées ne commente officiellement, mais tous les signes indiquent que Deadpool et Wolverine dépassera les 100 millions de dollars à ses débuts, un exploit qu’aucun titre de 2024 n’a encore réalisé alors que les recettes du box-office national chutent de 20 % par rapport à 2023, en grande partie à cause des retards de production liés aux grèves (le mantra de l’industrie est devenu « survivre jusqu’à 25 ans » et celui utilisé fréquemment par Aron lorsqu’il s’adresse à des investisseurs anxieux).

2012 Dead Pool et 2018 Dead Pool 2 est en tête de la liste des plus gros titres d’ouverture cotés R, avec respectivement 132,4 millions de dollars et 125 millions de dollars, non ajustés à l’inflation.

Réalisé cette fois par Shawn Levy, Deadpool et Wolverine continue la franchise irrévérencieuse de super-héros qui est l’idée originale de Reynolds, qui a aidé à persuader Jackman d’enfiler à nouveau le costume de Wolverine et de jouer avec lui dans le trio.

Deadpool et Wolverine est le premier film classé R jamais sorti par Marvel et Disney.