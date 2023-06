Les ventes de billets pour la Coupe du monde féminine 2023 dépassent 1 million, dépassant 2019

La Coupe du monde féminine de cette année en Australie et en Nouvelle-Zélande est en passe de devenir l’événement sportif féminin autonome le plus fréquenté de tous les temps avec plus d’un million de billets vendus, La FIFA a annoncé jeudi.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a déclaré que la neuvième édition de la Coupe du monde féminine, qui commence le 20 juillet, a vendu 1 032 884 billets, dépassant le précédent tournoi en France en 2019.

« L’avenir, c’est les femmes, merci aux supporters d’avoir soutenu ce qui sera la plus grande Coupe du Monde Féminine de la FIFA de tous les temps ! », a déclaré Infantino dans un communiqué.

« L’élan se renforce dans les pays hôtes et dans le monde entier, et j’ai hâte de vous y voir pour voir les stars du football féminin briller sur la scène mondiale. »

La FIFA avait déjà annoncé que le match d’ouverture de l’Australie contre l’Irlande changerait de lieu pour le Stadium Australia d’une capacité de 83 500 places, le plus grand stade du tournoi, en raison de la forte demande de billets du public.

Cela permettra à jusqu’à 100 000 fans d’assister aux matchs d’ouverture de la Coupe du monde, le match entre les co-organisateurs de la Nouvelle-Zélande et de la Norvège ayant lieu quelques heures avant à Auckland.