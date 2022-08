Les ventes de billets pour la Coupe du monde approchent les 2,5 millions, selon les organisateurs

Doha (AFP) – Au total, 2,45 millions de billets ont été vendus pour la Coupe du monde de cette année au Qatar, alors que plus d’un demi-million ont été achetés au cours de la dernière période de vente, ont annoncé jeudi les organisateurs.

L’instance dirigeante du football mondial, la FIFA, a déclaré que 520 532 ont été vendus entre le 5 juillet et le 16 août, le Qatar, les États-Unis, l’Angleterre, l’Arabie saoudite, le Mexique, les Émirats arabes unis, la France, l’Argentine, le Brésil et l’Allemagne étant les principaux pays de résidence pour ceux qui achètent des billets de match.

La FIFA a déclaré que les matchs les plus populaires pour la vente de billets comprennent les rencontres de la phase de groupes du Brésil contre le Cameroun et la Serbie, la rencontre du Portugal avec l’Uruguay, l’affrontement du Costa Rica avec l’Allemagne et l’Australie contre le Danemark.

En juin, les organisateurs ont déclaré qu’il y avait eu une demande “record” de billets à un moment où 1,2 million avaient été vendus.

Ce chiffre a maintenant plus que doublé, les ventes totales de billets comprenant celles destinées aux partenaires de la FIFA, aux fédérations et pour l’hospitalité, ainsi qu’au grand public.

Il y a 3 010 679 billets disponibles au total, la FIFA déclarant qu’une période de vente de “dernière minute” s’ouvrira avant le début du tournoi à une date qui reste à confirmer.

Plus d’un million de visiteurs sont attendus au Qatar, petit État du Golfe de 2,8 millions d’habitants, pour la première Coupe du monde au Moyen-Orient.

La semaine dernière, les organisateurs ont annoncé que la compétition commencerait un jour plus tôt que prévu, le 20 novembre, le Qatar affrontant l’Équateur lors du premier match.