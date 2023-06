Les ventes de billets et l’anticipation sont élevées avant l’arrivée de Lionel Messi à l’Inter Miami

Il y a des rappels autour de la ville de Miami de l’arrivée imminente de Lionel Messi : Une peinture murale du septuple vainqueur du Ballon d’Or peinte avec des couleurs roses et noires de l’Inter Miami dans le quartier artistique de Wynwood. Une autre peinture de la star du football à l’entrée d’un restaurant argentin local. Des maillots n ° 10 argentins parsemés dans toute la ville.

Messi, qui a eu 36 ans ce mois-ci, a annoncé le 7 juin qu’il rejoignait l’Inter Miami dans un mouvement qui a stupéfié le monde du football et amènera l’un des plus grands noms du sport aux États-Unis et à Miami, où l’enthousiasme pour le sport a augmenté. .

Messi, qui a passé les deux dernières années avec le Paris Saint-Germain, est toujours en train de finaliser les papiers avec son nouveau club. Il devrait faire ses débuts à l’Inter Miami le 21 juillet à domicile contre Cruz Azul en Coupe des Ligues.

On espère que cette décision stimulera considérablement la fréquentation et l’intérêt pour la Major League Soccer avant la Coupe du monde 2026, dont une partie sera organisée aux États-Unis, ainsi que pour l’Inter Miami, un club dirigé par une autre icône mondiale du football, David Beckham, qui cherche à gagner la même popularité que les autres franchises sportives du sud de la Floride.

« Il va pouvoir laisser ce merveilleux héritage, et c’est un héritage qui ne pourrait pas être mieux choisi », a déclaré Anson Dorrance, qui en est à sa 47e saison en tant qu’entraîneur de football féminin en Caroline du Nord. « Nous allons organiser la prochaine Coupe du monde chez les hommes. … Et une partie de la construction d’une plate-forme pour nous assurer que nous vendons tous les stades consiste à nous assurer que notre meilleure ligue professionnelle masculine, la MLS, vend également tous nos stades.

La ligue y arrive déjà. Les prix des billets pour les matchs de l’Inter Miami ont monté en flèche depuis l’annonce de Messi et les équipes vendent déjà des billets supplémentaires pour les futurs matchs contre le club.

Selon les données fournies par Vivid Seats, un marché de billets, le prix moyen indiqué pour le match de l’Inter Miami contre Cruz Azul est passé de 126 $ le 6 juin (un jour avant l’annonce de Messi) à 2 151 $ le 20 juin, soit une augmentation de 1 607 %.

Le trafic sur le site, a indiqué la société, a augmenté de 27 037 % du 6 juin au 7 juin.

Sur SeatGeek, un autre site d’échange de billets, le billet moyen pour assister à un match de l’Inter Miami était de 34 $ le 6 juin. Le 7 juin, il était de 178 $, selon les données fournies par la société.

« Messi est l’un des plus grands athlètes de tous les temps, et il attire une énorme demande pour avoir la chance de le voir jouer à Miami et à travers les États-Unis », a déclaré Chris Leyden, directeur du marketing de croissance de SeatGeek. «Il rejoint des gens comme LeBron (James) et (Tom) Brady lorsqu’il s’agit d’avoir un effet aussi immédiat et dramatique sur la demande de billets après le déplacement des équipes. La situation de Messi est particulièrement unique dans la mesure où de nombreux fans américains ont la chance de le voir en direct pour la première fois.

Messi a choisi Miami plutôt qu’Al-Hilal en Arabie saoudite, où beaucoup pensaient qu’il irait suivre son rival de longue date Cristiano Ronaldo. Retourner à Barcelone, une franchise légendaire où il a passé la majeure partie de sa carrière, était également une option, mais Messi a déclaré lorsqu’il a annoncé sa décision qu’il voulait aller aux États-Unis pour « vivre le football d’une autre manière ».

En plus de 17 ans de représentation de l’Argentine sur la scène internationale, Messi a marqué 102 buts contre 38 adversaires différents de l’équipe nationale. L’un des plus grands buteurs de l’histoire du sport, Messi a marqué deux fois lors de la finale de la Coupe du monde de l’année dernière contre la France, un match que l’Argentine a remporté aux tirs au but pour donner à Messi une réalisation de plus sur son CV.

« Cela va stimuler tout ce qui concerne le football dans ce pays », a déclaré Dorrance à propos de cette décision.

Messi rejoindra un club en difficulté qui est le dernier de la Conférence Est avec une fiche de 5-13. L’Inter Miami a récemment licencié son entraîneur, Phil Neville, après 2 saisons et demie.

Messi aura une autre star de Barcelone à ses côtés à Miami. Le capitaine de Barcelone et ancien coéquipier Sergio Busquets rejoindra l’équipe cet été, comme il l’a récemment confirmé via les réseaux sociaux.

Avant son arrivée, l’Inter Miami augmente la capacité du stade DRV PNK d’environ 3 000 places au cours des quatre prochaines semaines en remplissant les coins, portant la capacité à environ 22 000 places.

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué – Presse associée)