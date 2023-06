Les ventes de bière Bud Light ont suivi Modelo en mai à la suite d’une réaction anti-LGBTQ

Bud Light a perdu sa première place sur le marché américain de la bière le mois dernier, alors que les ventes de la marque ont chuté à la suite d’un tollé conservateur concernant son partenariat avec l’influenceur transgenre des médias sociaux Dylan Mulvaney.

Marques Constellation Selon les données NielsenIQ du cabinet de conseil Bump Williams, Modelo a dominé le marché en réalisant 8,4 % des ventes de bière dans les magasins de détail au cours des quatre semaines qui se sont terminées le 3 juin. Bud Light est à la traîne avec une part de 7,3 %.

Les ventes de Bud Light ont chuté de 24,6 % au cours de la période d’une année sur l’autre, tandis que les ventes de Modelo ont bondi de 10,2 %, selon les données.

Pourtant, le Anheuser-Busch InBev La marque Bud Light est en tête des ventes de bière aux États-Unis jusqu’à présent cette année, selon Bump Williams.

Le coup porté aux affaires d’AB InBev marque l’une des rares fois au cours des dernières années où les réactions négatives en ligne ont entraîné une chute notable et durable pour une grande marque. Les actions de la société ont chuté de près de 15 % depuis début avril, lorsque Mulvaney a publié une vidéo d’une canette Bud Light personnalisée, ce qui a déclenché l’indignation anti-LGBTQ+.

En réponse au tollé, la société a semblé ni défendre la promotion avec Mulvaney – une hésitation qui a provoqué la colère de certains partisans des droits des trans – ni apaiser les conservateurs qui s’opposaient au marketing.

« Nous n’avons jamais eu l’intention de faire partie d’une discussion qui divise les gens. Notre métier est de rassembler les gens autour d’une bière », a déclaré le PDG d’Anheuser-Busch, Brendan Whitworth. une déclaration en avril.

Le boycott contre Bud Light intervient alors que les politiciens étatiques et fédéraux poussent de plus en plus à récupérer les droits des personnes trans. Des centaines de lois d’État ont ciblé les transaméricains ces derniers mois, exerçant une pression supplémentaire sur les membres d’un groupe déjà marginalisé.

L’inclusion et le marketing auprès des transaméricains, et plus largement des personnes LGBTQ+, sont devenus plus courants parmi les grandes entreprises ces dernières années. Mais la réponse de plus en plus agressive à ces campagnes a semblé les freiner, du moins dans certains cas.

Cible a récemment retiré des marchandises du mois de la fierté après des incidents isolés où des clients ont menacé des employés à propos d’articles de la fierté. Et le syndicat représentant Starbuck les baristas cette semaine ont affirmé que les employés de dizaines de magasins n’étaient pas autorisés à installer des décorations Pride.

Le mois dernier, un porte-parole de Target a déclaré que le détaillant avait « subi des menaces affectant le sentiment de sécurité et de bien-être des membres de notre équipe au travail » et supprimerait « les éléments non spécifiés qui ont été au centre du comportement de confrontation le plus important ».

Le porte-parole a ajouté que Target se concentrerait sur « aller de l’avant avec notre engagement continu envers la communauté LGBTQIA + et se tenir à leurs côtés alors que nous célébrons le mois de la fierté et tout au long de l’année ».

Starbucks a déclaré dans un communiqué qu’il n’avait pas changé la politique de l’entreprise sur les décorations et encourageait les magasins à célébrer le mois de la fierté.