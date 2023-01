Les ventes d’automobiles ont probablement chuté en 2022 en raison du chaos de la chaîne d’approvisionnement

Les ventes de voitures et de camions neufs ont probablement chuté à leur plus bas niveau en dix ans l’an dernier en raison d’une pénurie mondiale de puces informatiques et de la hausse des taux d’intérêt qui ont fait grimper le coût d’achat des véhicules.

Les analystes s’attendent à ce que l’industrie automobile ait vendu moins de 14 millions de camions légers et de voitures aux États-Unis en 2022. Cela équivaudrait à une baisse de plus d’un million de véhicules à partir de 2021 et d’environ deux millions par rapport au sommet prépandémique d’environ 17 millions. .

Les constructeurs automobiles ont commencé à publier leurs ventes totales de fin d’année mercredi, et si les sombres prévisions sont confirmées, le total des ventes de l’année dernière serait le plus bas depuis 2011, lorsque l’industrie venait tout juste de commencer à se remettre de la crise financière et a vendu 12,7 millions de voitures neuves. et camions

“Il semble probable que la hausse des taux d’intérêt limite désormais la demande sur le marché de l’automobile au détail”, a déclaré Charles Chesbrough, économiste principal chez Cox Automotive, dans un communiqué. “Avec des prix record et des taux de prêt élevés, le bassin d’acheteurs potentiels de véhicules neufs se rétrécit.”