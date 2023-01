Les ventes d’automobiles aux États-Unis en 2022 sont les pires depuis plus d’une décennie

De nouvelles Jeeps exposées chez un concessionnaire automobile de New York le 5 octobre 2021.

Toyota et GM ont déclaré qu’ils s’attendent à ce que les ventes d’automobiles aux États-Unis augmentent à environ 15 millions de véhicules cette année. Cela représenterait une augmentation d’environ 9 % par rapport à 2022. S&P Global Mobility et Edmunds s’attendent à ce que les ventes de véhicules neufs aux États-Unis en 2023 soient de 14,8 millions, tandis que les prévisions préliminaires de Cox Automotive sont de 14,1 millions.

Mais les dirigeants de l’industrie automobile restent prudemment optimistes quant au rebond des ventes en 2023, quelles que soient les craintes de récession, la hausse des taux d’intérêt et d’autres préoccupations économiques. Une année typique avant la pandémie a vu plus de 17 millions de ventes.

Les ventes variaient considérablement d’un constructeur automobile à l’autre, car les problèmes de pièces et de chaîne d’approvisionnement affectaient les entreprises à différents moments, mais la plupart – avec General Motors’ 2,5% de gain à titre d’exception notable – étaient en baisse par rapport à 2021. Moteur Ford , Hyundai et Kia ont tous enregistré de faibles baisses à un chiffre. Toyota Motor a perdu 9,6 %, tandis que Stellantide Nissan et Honda Motor ont enregistré des baisses à deux chiffres de 13 %, 25 % et 29,4 %, respectivement.

Les estimations de l’industrie vont de 13,7 millions à 13,9 millions de véhicules neufs vendus l’année dernière aux États-Unis, une baisse d’environ 8 à 9 % par rapport à 2021 et le niveau le plus bas depuis 2011, lorsque les ventes se remettaient de la Grande Récession.

DETROIT – Les constructeurs automobiles espèrent que les ventes de véhicules neufs de l’an dernier – les pires en plus d’une décennie – marqueront un creux pour le marché, du moins à court terme.

La raison de cet optimisme est double : les ventes ont atteint ou presque des niveaux de récession en raison de problèmes de pièces et de chaîne d’approvisionnement, et la demande s’est accumulée de la part des consommateurs et des entreprises après des années de stocks de véhicules serrés pendant la pandémie.

Les constructeurs automobiles ont enregistré des résultats records ou quasi-record ces dernières années dans un contexte de pénurie de véhicules neufs et de demande résiliente des consommateurs. Ils ont misé sur une demande refoulée soutenue à mesure que les niveaux de stocks se normalisent, dans l’espoir d’éviter de fortes remises ou des incitations à déplacer des véhicules.

Les remises importantes typiques de l’industrie aident à maintenir la production et à augmenter les ventes, mais plusieurs dirigeants de l’automobile ont juré qu’ils ne reviendraient pas à de telles tactiques au détriment des profits.

Les constructeurs automobiles peuvent compenser les ventes au détail décevantes par des ventes de flottes aux gouvernements et à des entreprises telles que les agences de location de voitures. Ces ventes en gros ont pris le pas sur les clients de détail ces dernières années et sont traditionnellement moins rentables que celles destinées aux consommateurs, mais facilitent le transport des produits.

“La demande de la flotte est très élevée, sans aucun doute”, a déclaré Hollis, ajoutant qu’il pensait qu’il y aurait une “modération” dans l’industrie en ce qui concerne les incitations.

Charlie Chesbrough, économiste principal de Cox et directeur principal des informations sur l’industrie, a déclaré qu’il ne pensait pas que les ventes de véhicules enregistreraient une augmentation notable en 2023, à moins que les constructeurs automobiles ne relâchent leurs prix pour les rendre plus abordables.

Les constructeurs automobiles ont largement répercuté la hausse des coûts des produits de base pour construire des véhicules sur les consommateurs, ce qui rend les véhicules plus chers. Cela, combiné à la montée en flèche des taux d’intérêt, à la hausse des prix de l’essence et à une inflation généralisée, a freiné la demande de véhicules neufs.

“C’est l’un de ces rares moments où nous n’avons vraiment aucune idée de la direction que pourrait prendre le marché. Il pourrait facilement monter ou descendre à partir de là où nous en sommes actuellement”, a déclaré Chesbrough à CNBC. “Le rythme des deux derniers mois a clairement indiqué un affaiblissement du marché.”

Les stocks de véhicules se sont améliorés vers la fin de l’année – un signe que les prix record des véhicules pourraient enfin baisser. Et des volumes plus élevés entraînent la possibilité d’un scénario de « destruction de la demande », où l’offre commence à dépasser la demande.

Beaucoup à Wall Street craignent également que les jours les plus rentables pour les constructeurs automobiles ne soient derrière eux dans un contexte de taux d’intérêt plus élevés, de prix des véhicules d’occasion en baisse et d’une normalisation de la composition des ventes loin des modèles entièrement chargés.

Chesbrough a déclaré qu’il y avait “certainement un risque de baisse pour le marché” en cas de récession à grande échelle. Mais il a déclaré que l’impact ne serait pas aussi répandu qu’il l’a été dans le passé, car de nombreux emprunteurs à faible revenu et subprime, qui quitteraient généralement le segment des véhicules neufs pendant une récession, l’ont déjà fait en raison de faibles stocks et de records. prix élevés.

Le total des ventes de l’année dernière reste une estimation car tous les constructeurs automobiles ne publient pas publiquement leurs résultats. Motor Intelligence rapporte que les ventes ont atteint près de 13,9 millions d’unités l’année dernière, Cox Automotive estime les ventes à 13,8 millions et Edmunds et Wards Intelligence estiment à 13,7 millions.