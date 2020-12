Le président Emmanuel Macron a déclaré lundi que la France n’envisageait pas de subordonner les accords de vente d’armes avec l’Égypte au bilan du Caire en matière de droits humains, afin de ne pas affaiblir sa lutte contre le terrorisme dans la région.

Macron a rencontré le président égyptien Abdel Fattah el-Sissi à Paris. «Je ne conditionnerai pas les questions de défense et de coopération économique à ces désaccords [over human rights], « a déclaré le président français lors d’une conférence de presse conjointe après des entretiens à l’Elysée. «Il est plus efficace d’avoir une politique de dialogue exigeant qu’un boycott qui ne ferait que réduire l’efficacité d’un de nos partenaires dans la lutte contre le terrorisme.»

La France considère l’Égypte comme un rempart contre les militants islamistes dans la péninsule du Sinaï et en Libye, mais la visite de Sissi intervient au milieu des critiques des groupes de défense des droits de l’homme sur la répression de la dissidence.

Macron a déclaré qu’il avait parlé franchement à Sissi et avait soulevé la question des droits de l’homme lors de leurs entretiens lundi, mais il n’a pas donné de détails.

Avant la visite de Sissi en France, 17 groupes de défense des droits humains ont publié une déclaration commune dénonçant la vente d’armes et d’outils de surveillance et de contrôle des foules par la France en Égypte. «La diplomatie française a, au plus haut niveau, se laisser aller depuis longtemps à la répression brutale du président Sissi contre toute forme de dissidence», dit la déclaration commune. «C’est maintenant ou jamais au président Macron de défendre son engagement auto-déclaré de promouvoir les droits de l’homme en Égypte.»

Les autorités égyptiennes ont récemment libéré trois travailleurs de l’Initiative égyptienne pour les droits personnels qui ont été détenus en novembre.

Lorsque Macron s’est rendu au Caire en 2019, il a affirmé que « Les choses ne sont pas allées dans la bonne direction » en Egypte, comme «Blogueurs, journalistes et militants» étaient détenus dans le pays.

Cependant, Sissi a affirmé à plusieurs reprises que des mesures sévères étaient nécessaires pour éviter des situations similaires à celles de la Syrie, du Yémen et de la Libye.

