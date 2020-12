Les familles essaient de tirer le meilleur parti de toutes les expériences qui restent en sécurité pendant la saison des fêtes, comme sortir pour choisir un arbre ensemble et le décorer, a déclaré Jennifer Greene, directrice exécutive de la North Carolina Christmas Tree Association, qui représente un État qui récolte plus de 4,1 millions d’arbres par an.

Avant cette année, Wesley Yang n’avait jamais célébré avec un vrai sapin de Noël. En grandissant, sa famille a estimé que c’était un inconvénient. Mais coincés à la maison cette saison, M. Yang et son colocataire ont décidé de faire quelque chose de différent pour marquer la fin d’une année tragique, dépensant 90 $ sur un arbre et le trimballant sur trois étages jusqu’à leur appartement à Los Angeles.

Les données sur les ventes nationales sont difficiles à trouver, mais dans tout le pays, les associations de producteurs d’arbres de Noël affirment que les détaillants font rapidement le plein de leurs approvisionnements en arbres et que les producteurs signalent une forte augmentation des ventes. Au Michigan, les agriculteurs ont constaté une augmentation de 50%, a déclaré Amy Start, directrice exécutive de la Michigan Christmas Tree Association.

George Nash voyage chaque année du Vermont à New York pour vendre plus de 15 000 arbres dans des endroits de l’Upper Manhattan. «La demande est folle en ce moment», dit-il. «Nous sommes presque deux fois en avance sur ce que nous étions l’an dernier à ce stade, en termes de ventes. Si la tendance se maintient, ce sera la meilleure année que nous ayons jamais eue.

Même les entreprises d’arbres artificiels comme Balsam Hill disent avoir une année record. Mac Harman, fondateur et PDG de la société, a déclaré que sa vente de Noël en juillet avait présagé le marché vorace des vacances de cette année.

«Cela n’a absolument pas ralenti», a-t-il déclaré.

Une enquête menée au cours de l’été auprès de plus de 2000 adultes par VRAI Global Intelligence a constaté que plus de la moitié des répondants ont déclaré que la pandémie avait renforcé leur désir de dépenser de l’argent pour des expériences plutôt que des cadeaux cette année. Les trois quarts des répondants considéraient les vrais sapins de Noël comme une expérience plutôt qu’un produit.

Avec une telle demande d’arbres de Noël, certains craignent qu’il soit plus difficile pour certains Américains de trouver des arbres plus tard dans le mois. L’industrie est encore sous le choc de la récession économique de 2008, lorsque les clients ont acheté moins d’articles. Les producteurs ont ensuite abattu moins d’arbres, ce qui a laissé moins d’espace pour les semis, ce qui aurait rendu le marché plus abondant environ une décennie plus tard.