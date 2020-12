John Williams, à gauche, et son père Terry, à droite, tous deux de Salem, portent ensemble un grand arbre de Noël hors du champ à Tucker Tree Farm à Salem, Oregon, le 29 novembre 2020. Alisha Jucevic | Reuters

Les détaillants d’arbres ont une saison animée cette année, alors que les Américains restant plus près de chez eux en raison de la pandémie de coronavirus, l’esprit des fêtes augmente d’un cran. Le trafic et les ventes cette année dans les magasins d’arbres ont été tout sauf ho-ho-hum. Les marchands signalent une grande saison qui a commencé tôt et qui a continué de s’accélérer au début de décembre. Si les consommateurs prévoient d’être Grinches cette année, vous ne pouvez certainement pas le dire par l’activité des arbres. « Les gens ont le temps à la maison cette année. Ils voyagent moins, bien sûr, donc ils sont à la maison et ils veulent vraiment que quelque chose suscite leur humeur à cause du stress Covid que tout le monde subit », a déclaré Doug Hundley, porte-parole saisonnier pour la National Christmas Tree Association. « L’esprit de Noël est une grande force à cette période de l’année, et les gens savent que plus ils y investissent, plus ils en profitent. » Les ventes d’arbres ont augmenté de 29% jusqu’à présent en 2020, selon une enquête auprès des détaillants réalisée par Evercore ISI. Il y a aussi des preuves que les gens obtiennent de plus grands arbres et achètent plus de décorations pour la maison.

La tendance s’inscrit dans un pessimisme croissant quant à la situation de l’économie au cours des trois à six prochains mois. Les prévisionnistes de Wall Street s’attendent à peu ou pas de croissance jusqu’à ce qu’un vaccin Covid soit mis en ligne et que les Américains puissent reprendre une vie normale. Les arbres de Noël aident à peindre un récit un peu plus optimiste. « Les gens restent à la maison et obtiennent un très grand arbre », a déclaré l’analyste d’Evercore Ed Hyman dans une note. « La théorie est que les gens achèteront des couronnes supplémentaires, des guirlandes, un arbre plus grand quand les temps sont bons et éviteront l’achat supplémentaire quand les temps sont durs. » En effet, chaque année, les Américains achèteront entre 25 millions et 30 millions de vrais sapins de Noël ainsi que 10 à 20 millions d’autres artificiels, selon Statista. L’industrie de 2 milliards de dollars, cependant, peut raconter une histoire économique par la façon dont les gens extravagants sont prêts à devenir.

‘Juste une demande incroyable’