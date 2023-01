Les ventes d’appartements à Manhattan plongent au quatrième trimestre, les courtiers craignent un marché gelé

Comme pour une grande partie de la reprise, le segment haut de gamme et de luxe reste le plus fort. Les prix de vente médians des appartements de luxe – définis comme les 10% supérieurs du marché – ont augmenté de 4% au quatrième trimestre, par rapport à une baisse sur le marché plus large de Manhattan. Les prix médians des appartements de luxe sont en hausse de 21 % par rapport à 2019, soit deux fois plus que l’ensemble du marché.

Cependant, même si les prix et les ventes chutent, les stocks restent serrés car les vendeurs retardent les inscriptions. Il y avait 6 523 appartements sur le marché à la fin du quatrième trimestre, selon le rapport, en hausse de seulement 5 % par rapport à l’année dernière, mais toujours bien en deçà de la moyenne historique d’environ 8 000. Sans une forte augmentation des stocks, les analystes estiment que les prix ne devraient pas suffisamment baisser pour attirer de nombreux acheteurs en attente de remises. La remise moyenne entre le prix catalogue initial et le prix de vente était de 6,5 %, contre 4,1 % au troisième trimestre, selon Serhant.

“Je pouvais voir le marché évoluer latéralement, avec quelques baisses modestes dans certains secteurs”, a déclaré Jonathan Miller, PDG de Miller Samuel, la société d’évaluation et d’études de marché. “Et il pourrait encore s’affaiblir s’il y a un contexte de récession et de perte d’emplois.”

Les analystes disent que leur grande inquiétude est une impasse prolongée entre acheteurs et vendeurs – les vendeurs ne voulant pas s’inscrire au milieu de la baisse des prix et les acheteurs suspendant leurs recherches jusqu’à ce que les prix baissent davantage.

La baisse des ventes et des prix marque la fin du retour en force de l’immobilier à Manhattan après les pires jours de la pandémie et fait craindre une faiblesse continue dans la nouvelle année. La hausse des taux d’intérêt, une économie plus faible et un marché boursier en baisse, qui a un impact démesuré sur l’immobilier à Manhattan, devraient tous peser sur le marché cette année.

Il y a eu 2 546 ventes au cours du trimestre, contre 3 560 l’an dernier, selon un rapport de Douglas Elliman et Miller Samuel. La baisse était la plus importante depuis le troisième trimestre de 2020, au plus fort de la pandémie.

Les ventes d’appartements à Manhattan ont chuté de 29% au quatrième trimestre, faisant craindre un marché figé dans lequel acheteurs et vendeurs restent à l’écart en raison des craintes économiques et tarifaires.

Le pipeline de transactions en préparation ou récemment signées laisse présager un premier trimestre au ralenti. Il n’y a eu que 2 312 contrats signés au quatrième trimestre, en baisse de 43% par rapport à l’année dernière, selon Brown Harris Stevens. Le trimestre a été le pire pour les nouveaux contrats signés au cours de la dernière décennie, selon un rapport de Serhant.

“Les contrats signés sont un indicateur plus rapide de la demande et ont enregistré l’une des finitions les plus lentes de toutes les années depuis 2008”, selon Brown Harris Stevens.

Les courtiers, cependant, disent qu’ils restent optimistes et beaucoup prédisent une surprise à la hausse en 2023, alors que les taux se stabilisent et que les acheteurs trouvent des opportunités dans un marché plus faible. John Gomes, co-fondateur de l’équipe Eklund Gomes chez Douglas Elliman, a déclaré que décembre était “en feu” avec une frénésie d’accords de fin d’année.

“Cela nous a vraiment pris au dépourvu”, a-t-il déclaré. “Les choses ont vraiment changé en décembre.”

Gomes a déclaré qu’un acheteur avait payé 20 millions de dollars pour une maison de ville à Greenwich Village qui n’était même pas sur le marché. Il a déclaré qu’un investisseur immobilier avait fait des offres pour quatre appartements séparés dans de nouveaux développements “qui semblent être acceptés aujourd’hui”.

Ian Slater de Compass a déclaré qu’il y avait une grande “disjonction” sur le marché en août et septembre, avec un large fossé entre acheteurs et vendeurs et que le marché a commencé à s’affaiblir. “Maintenant, je vois que les acheteurs acceptent les taux d’intérêt comme la nouvelle norme et se sentent plus à l’aise d’acheter – ou au minimum que les prix ne baissent pas.”

Gomes a déclaré que l’une des raisons de l’explosion d’activité de décembre est les acheteurs étrangers, qui ont commencé à revenir dans la ville en décembre. Alors que le dollar s’affaiblit légèrement et que les restrictions de voyage se lèvent dans le monde, les courtiers affirment que les acheteurs du Moyen-Orient et de Chine sont revenus en décembre.

Les courtiers affirment que les acheteurs utilisent également des espèces pour éviter les taux d’intérêt plus élevés et profitent des prix plus bas. Et les promoteurs avec de nouveaux immeubles d’appartements sur le marché baissent les prix pour décharger les appartements invendus.

“Les développeurs sont réalistes, ils font des concessions sur les prix et les frais de clôture”, a-t-il déclaré. “Je suis optimiste pour l’année à venir.”