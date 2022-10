Les ventes d’appartements à Manhattan chutent de 18% au troisième trimestre, marquant un renversement

Les ventes d’appartements à Manhattan ont chuté de 18 % au troisième trimestre, la hausse des taux hypothécaires et la baisse des marchés boursiers ayant freiné le retour de l’immobilier à New York.

La baisse est la première depuis 2020 et marque un revirement pour le plus grand marché immobilier du pays, selon un rapport de Miller Samuel et Douglas Elliman. Alors que les prix dans la Grosse Pomme restent élevés – le prix moyen des appartements à Manhattan ayant augmenté de 4 % au cours de la dernière année pour atteindre 1,96 million de dollars – les hausses de prix ralentissent et le stock de maisons invendues commence à augmenter.

Les ventes à Manhattan ont diminué pour la dernière fois au quatrième trimestre 2020, lorsqu’elles ont chuté de 21 %.

“Le boom de Manhattan a été interrompu”, a déclaré Jonathan Miller, PDG de Miller Samuel, une société d’évaluation et de recherche.

Les courtiers disent que la baisse marque simplement un retour à la normale après les ventes artificiellement élevées de 2021. Ils disent que les acheteurs et les vendeurs sont toujours actifs et que les vendeurs réagissent aux taux hypothécaires plus élevés avec des prix d’inscription plus bas. La remise moyenne – ou le prix de vente par rapport au prix catalogue d’origine – est passé à 7% au troisième trimestre, contre 5,6% l’année dernière, selon Miller Samuel.

“Les vrais vendeurs rencontrent les acheteurs”, a déclaré Toni Haber de Compass.

Haber a déclaré qu’elle représentait un acheteur potentiel qui envisageait un penthouse initialement au prix de 14 millions de dollars, qui est descendu à 12 millions de dollars. Elle a recommandé de faire une offre de 9 ou 10 millions de dollars “et s’ils l’acceptent, ils l’acceptent”.

Cependant, de nombreux courtiers affirment que les ventes devraient encore baisser, car le marché boursier recule et la hausse des taux hypothécaires continue de faire des ravages.

“Le plein impact sur les ventes et les prix ne sera pas connu avant au moins un autre trimestre”, selon un rapport de Brown Harris Stevens. Brown Harris a déclaré que la moitié des clôtures du troisième trimestre avaient été signées avant la mi-mai et ne reflétaient pas l’impact total de la hausse des taux.

Les contrats de vente signés pour septembre ont chuté de 29% par rapport à il y a un an, selon Miller Samuel et Douglas Elliman. Les contrats signés étant un indicateur pour les trimestres à venir, les ventes du quatrième trimestre devraient également afficher une baisse.

Le haut de gamme du marché affiche les plus fortes baisses. Un rapport de Coldwell Banker Warburg a révélé que les remises médianes et les jours médians sur le marché ont augmenté pour les appartements d’un prix de 10 millions de dollars ou plus. Les coopératives dans les “beaux grands appartements d’avant-guerre le long de Park et de la Cinquième Avenue et de Central Park West, qui ont été des maisons d’aspiration pour tant de New-Yorkais, s’attardent maintenant pendant des mois, voire des années, sans acheteurs”, selon le rapport.

Les contrats signés en septembre pour des appartements de luxe – ceux dont le prix est de 4 millions de dollars ou plus – ont chuté de 50 %, selon Miller Samuel.

“Il y a plus de faiblesse à mesure que vous augmentez le prix”, a déclaré Miller.

Miller a déclaré que le haut de gamme du marché immobilier est plus “discrétionnaire”, car les acheteurs et les vendeurs fortunés ont généralement plus de liberté pour décider quand acheter ou vendre. De nombreux vendeurs retardent l’inscription jusqu’à ce que le marché s’améliore. Les acheteurs fortunés, quant à eux, voient les actions chuter de plus de 20 % et attendent des baisses de prix similaires sur le marché immobilier.

“Entre la volatilité des marchés financiers et la hausse des taux, nous constatons que le haut de gamme déçoit”, a-t-il déclaré.