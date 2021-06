Les ventes d’Amazon Prime Day dépassent les 11 milliards de dollars, dépassant les niveaux du Cyber ​​Monday : Adobe

Les ventes au détail en ligne aux États-Unis lors de l’événement Prime Day de 48 heures d’Amazon ont dépassé les niveaux records de dépenses de commerce électronique atteints lors du Cyber ​​Monday l’année dernière, selon un nouveau rapport.

Les ventes totales de commerce électronique lundi et mardi ont dépassé 11 milliards de dollars, soit une croissance de 6,1% par rapport à l’événement Prime Day d’octobre de l’année dernière, selon un indice suivi par Adobe Analytics, qui examine plus de 1 000 milliards de visites sur des sites de vente au détail américains et plus de 100 millions d’articles dans 18 catégories de produits.

Les ventes au détail en ligne se sont élevées à 5,6 milliards de dollars lundi, le premier jour du Prime Day, et à 5,4 milliards de dollars le deuxième jour, a déclaré Adobe. Cela a fait de lundi le jour le plus important pour les ventes numériques jusqu’à présent cette année, et mardi le deuxième jour le plus important, a ajouté Adobe.

La dernière saison de magasinage des Fêtes, les ventes lors du Cyber ​​Monday se sont élevées à environ 10,9 milliards de dollars, marquant la plus grande journée de magasinage en ligne aux États-Unis jamais enregistrée.

« Il y a une demande refoulée pour les achats en ligne alors que les consommateurs attendent avec impatience un retour à la normale », a déclaré Taylor Schreiner, directeur d’Adobe Digital Insights. « L’effet de halo de Prime Day a également joué un rôle important, donnant aux grands et petits détaillants en ligne des augmentations de revenus importantes. »

Des entreprises telles que Walmart, Target, Best Buy et Kohl’s ont proposé des démarques concurrentes cette semaine.