Les ventes d’Amazon pour le livre interdit de Dr Seuss ont dépassé 5,7 MILLIONS de pour cent après que l’éditeur a cessé d’imprimer sur des stéréotypes «  blessants  »

Les livres classiques de Dr. Seuss s’envolent des étagères d’Amazon après que l’éditeur de l’auteur décédé ait décidé d’arrêter d’imprimer six titres contenant des images «blessantes», augmentant ainsi les ventes d’une œuvre de 5,7 millions de pour cent.

Une décision du Dr Seuss Enterprises de mettre au rebut les six livres mardi pour ce qu’elle appelait « Blessant et mal » les stéréotypes semblent avoir déclenché une frénésie d’achat sur le géant de la vente en ligne, le défunt « McElligot’s Pool » se hissant au premier rang d’Amazon. « Movers & Shakers » section. Au moment de la rédaction de cet article, la page montrait que les ventes du livre avaient augmenté de 5 785 593 pour cent au cours des dernières 24 heures, tandis que « If I Ran the Zoo » – un autre travail nixed – était en hausse de plus de 835 000 pour cent.

Seuss a également dominé Amazon « Meilleures ventes de livres » catégorie, prenant huit des 10 premières places, y compris plusieurs livres non inclus dans l’interdiction d’impression de l’éditeur, qui s’appliquait également à « Et à penser que je l’ai vu sur Mulberry Street », « On Beyond Zebra !, » Scrambled Eggs Super ! »et« The Cat’s Quizzer ».

Bien que l’auteur bien-aimé des enfants – né Theodor Seuss Geisel – soit devenu un nom familier avec des titres comme « Le chat dans le chapeau » et « Comment le Grinch a volé Noël! plusieurs des dessins animés qu’il a dessinés à l’appui de la Seconde Guerre mondiale.

Le Dr Seuss était un homme qui connaissait bien les mots: "Si nous voulons gagner, nous devons tuer des Japonais." pic.twitter.com/WPwxLkorEu – James Cromarty (@ Dave8001) 31 août 2014

Cependant, l’éditeur a refusé de donner une justification pour chaque livre tiré mardi, laissant la décision quelque peu floue, étant donné que certains d’entre eux contiennent peu de représentations de personnes, voire aucune.

L’une des belles-filles de Seuss, Lark Grey Dimond-Cates, a repoussé mardi les allégations de sectarisme, a déclaré au New York Post «Il n’y avait pas d’os raciste dans le corps de cet homme. Il était tellement conscient du monde qui l’entourait et se souciait tellement.

Elle a ajouté que c’était néanmoins un « sage » de cesser d’imprimer les six livres, en disant «C’est juste une période très difficile et douloureuse dans laquelle nous vivons» et «Nous ne voulons déranger personne.»

Cependant, une autre belle-fille de l’auteur, Leagrey Dimond, n’était pas d’accord, arguant qu’au lieu d’annuler carrément la publication des livres, elles devraient simplement recevoir des avertissements expliquant le contenu controversé.

