Les ventes d’actions Facebook de Sheryl Sandberg totalisent 1,7 milliard de dollars depuis 2012

Sheryl Sandberg laisse Meta comme l’une des femmes les plus en vue et les plus prospères de la technologie – et après plus de 1,7 milliard de dollars de ventes d’actions.

Sandberg a annoncé mercredi qu’elle quittait son poste de chef de l’exploitation après 14 ans chez Meta, anciennement connu sous le nom de Facebook. Sandberg restera au conseil d’administration de la société de médias sociaux.

La richesse de Sandberg s’élève à environ 1,6 milliard de dollars, selon Forbes, ce qui en fait la deuxième femme la plus riche en technologie après Meg Whitman. Whitman occupait auparavant le poste le plus élevé chez Hewlett Packard Enterprise et sa valeur est estimée à 3,2 milliards de dollars, selon Forbes.

Sandberg est également l’un des rares non-PDG et non-fondateurs à devenir milliardaire.

Alors que de nombreux dirigeants d’entreprise ont tendance à conserver la majeure partie de leurs actions en signe de confiance dans leurs entreprises, Sandberg a été un vendeur agressif et constant d’actions Facebook (maintenant Meta).

Au cours de la dernière décennie, Sandberg a vendu plus de 75 % de ses actions après impôt dans le cadre de programmes de vente d’actions réguliers, selon des sociétés de recherche qui suivent les ventes. Au total, elle a vendu plus de 22 millions d’actions pour plus de 1,7 milliard de dollars, selon la société d’analyse VerityData. Selon le traitement des options et des ventes d’actions restreintes, le total pourrait en fait être plus élevé, selon une autre société d’analyse, Smart Insider, qui calcule ses ventes d’actions à plus de 1,9 milliard de dollars.

« Ses ventes au cours de la dernière décennie font d’elle l’un des plus gros vendeurs d’initiés de toutes les entreprises américaines », a déclaré Ben Silverman, directeur de la recherche chez VerityData.

Une porte-parole de Sandberg a déclaré qu’elle avait acquis 48 millions d’unités d’actions restreintes, d’options et d’actions pendant son séjour dans l’entreprise. Environ 20 millions ont été vendus pour les taxes, et elle a vendu 22 millions des 28 millions restants via un programme de vente pré-programmé 10b5-1.

Sandberg a encaissé des actions à un large éventail de prix alors que les actions Facebook montaient en flèche. L’action était au prix de 38 dollars par action lors de l’introduction en bourse de la société en 2012 et a culminé à plus de 382 dollars par action en septembre.

Le prix de vente moyen des actions de Sandberg au cours de la dernière décennie était de 79,10 dollars par action, selon VerityData, avec sa dernière vente en octobre 2019.

Malgré son statut de milliardaire, Sandberg n’a pas montré le penchant pour les yachts, les jets privés et les maisons de plage montré par d’autres magnats de la technologie. Selon les médias, en 2013, elle a emménagé dans une maison nouvellement construite de 9 200 pieds carrés à Menlo Park, en Californie, à proximité du siège social de Facebook, qui comprend une cave à vin, une salle de sport, une cascade et des panneaux solaires sur le toit.

Sandberg a également fait don d’une partie du produit de ses ventes à des œuvres caritatives. En 2016, elle a donné 107,2 millions de dollars à son fonds orienté par les donateurs à Fidelity Charitable. À l’époque, elle n’a pas précisé quels organismes de bienfaisance elle financerait, mais a déclaré qu’elle prévoyait de soutenir des programmes qui augmentent les opportunités pour les femmes et les filles.

La porte-parole de Sandberg a déclaré qu’elle avait fait des dons à déclarer totalisant 4,9 millions d’actions, dont 2,8 millions d’actions à son fonds conseillé par les donateurs et 2,1 millions de transferts irrévocables à des fiducies pour les bénéficiaires. Smart Insider estime que Sandberg a distribué 484 millions de dollars en actions.

En annonçant son départ mercredi, Sandberg a déclaré que la décision de quitter Meta lui permettrait de se concentrer davantage sur son travail philanthropique.

Sandberg a également été un donateur politique actif, contribuant aux candidats démocrates et organisant fréquemment des collectes de fonds démocrates.

Elle détient toujours près de 1,5 million d’actions, d’une valeur marchande actuelle d’environ 290 millions de dollars, dans une fiducie révocable. Elle possède également 333 642 actions restreintes non acquises, dont certaines peuvent être acquises avant son départ.

Les actions Meta ont clôturé mercredi à 188,64 $.