Les ventes d’actifs Disney feront progresser l’industrie des médias

Habituellement, lorsqu’une personne ou une entreprise vend quelque chose, sa principale motivation est de récupérer le plus d’argent possible. Disney La motivation de ‘s à vendre potentiellement ABC et ses filiales, des réseaux câblés linéaires et une participation minoritaire dans ESPN ne dépend pas de ce que ces actifs rapporteront lors d’une vente. Il s’agit de signaler aux investisseurs qu’il est temps d’arrêter de considérer Disney comme un vieux média. La capitalisation boursière de Disney est d’environ 156 milliards de dollars. L’entreprise a une dette d’environ 45 milliards de dollars. La vente d’actifs peut aider le géant du divertissement à réduire son ratio de levier tout en amortissant les pertes continues de ses activités de streaming. Disney pourrait également utiliser cet argent pour financer sa probable acquisition de la participation minoritaire de Comcast dans Hulu. Pourtant, ce n’est pas la principale raison pour laquelle le directeur général de Disney, Bob Iger, a déclaré à CNBC en juillet qu’il envisageait de vendre des actifs médiatiques – une chose à laquelle il a longtemps résisté. Au contraire, une vente des réseaux ABC et câblés linéaires serait un message à la communauté des investisseurs : l’ère de la télévision traditionnelle est révolue. Disney est prêt pour son prochain chapitre. « Disney a presque une bonne et une mauvaise banque à ce stade », a déclaré Steven Cahall, analyste chez Wells Fargo, dans une interview à CNBC. « Le streaming est son avenir. C’est son atout le plus important, à côté des parcs. L’activité linéaire est quelque chose que Disney a clairement signalé comme étant sur le point de décliner. Ils ne cherchent pas nécessairement à la protéger. S’ils peuvent en réduire une partie , une activité à croissance négative hors des livres et vers un opérateur meilleur et plus logique, nous pensons que c’est bon pour le stock. « Nextstar a eu des conversations préliminaires avec Disney pour acquérir ABC et ses filiales détenues et exploitées, Bloomberg rapporté jeudi. Le magnat des médias Byron Allen a fait une offre préliminaire de payer 10 milliards de dollars pour ABC et ses filiales ainsi que pour les réseaux câblés FX et National Geographic, selon une source proche du dossier. Disney a publié jeudi une déclaration disant que « bien que nous soyons ouverts à l’examen d’une variété d’options stratégiques pour nos activités linéaires, à l’heure actuelle, The Walt Disney Company n’a pris aucune décision concernant la cession d’ABC ou de toute autre propriété et aucun rapport à ce sujet ». l’effet n’est pas fondé. »

Des valeurs en baisse

La valeur des réseaux de diffusion et du câble a considérablement diminué depuis les années 1990 et le début des années 2000, alors que des dizaines de millions d’Américains ont annulé le câble ces dernières années. Cahall évalue les huit réseaux affiliés d’ABC et de Disney à environ 4,5 milliards de dollars. C’est bien loin des 19 milliards de dollars payés par Disney pour Capital Cities/ABC en 1995 – l’accord qui a amené Iger à l’entreprise. ESPN est valorisé à environ 30 milliards de dollars, selon Brandon Nispel, analyste chez KeyBanc Capital Markets, « même si nous le considérons comme un iceberg en train de fondre », a-t-il ajouté dans une note adressée aux clients en septembre. L’analyste de LightShed, Rich Greenfield, évalue ESPN à plus de 20 milliards de dollars. Disney souhaite conserver une participation majoritaire dans ESPN, a déclaré Iger à CNBC. Elle détient actuellement 80 % des activités de médias sportifs et Hearst possède les 20 % restants. Il y a environ 10 ans, les analystes estimé ESPN sur environ 50 milliards de dollars.

Centre sportif au siège d’ESPN. Le Washington Post | Le Washington Post | Getty Images

Vendre ABC

La décision la plus intéressante de Disney pourrait être de décider quoi faire du réseau ABC. La société peut facilement vendre ses huit stations affiliées – situées sur des marchés tels que Chicago, New York et Los Angeles – sans modifier la trajectoire de l’industrie des médias. Mais céder le réseau ABC serait une déclaration audacieuse de la part de Disney selon laquelle il ne voit aucun avenir dans le monde de la distribution de contenu par câble. Vendre ABC serait particulièrement choquant étant donné les commentaires d’Iger à CNBC et lors de la dernière conférence téléphonique sur les résultats de Disney, selon lesquels il souhaite que l’entreprise reste dans le secteur du sport. « Le secteur du sport se démarque et reste une bonne proposition de valeur », a déclaré Iger le mois dernier lors du troisième trimestre de Disney. conférence téléphonique sur les résultats. « Nous croyons au pouvoir du sport et à sa capacité unique à rassembler et à engager le public. » Il est clairement utile, au moins pour les prochaines années, de conserver un vaste réseau de diffusion pour les grandes ligues sportives. Les dirigeants de NBCUniversal espèrent que la propriété du réseau NBC convaincra la NBA qu’elle devrait être incluse dans un nouvel accord sur les droits de diffusion des jeux NBA. NBC est un service en direct gratuit et peut accroître la portée de la ligue, prévoient-ils de faire valoir. Même si le monde est en transition vers le streaming, des millions d’Américains utilisent encore des antennes numériques pour regarder la télévision. Actuellement, ESPN et ABC se partagent les droits sportifs. La vente d’ABC peut déclencher certaines dispositions de changement de contrôle qui obligeraient à réécrire les accords existants avec les opérateurs de télévision payante ou les ligues, selon des personnes familiarisées avec le langage typique autour de ces accords. Quitter le réseau pourrait également entraver la capacité d’ESPN à conclure de futurs accords de droits sportifs. Sans propriété d’ABC, les ligues peuvent choisir de vendre les droits à d’autres sociétés, affaiblissant ainsi encore davantage ESPN. Si Iger est fidèle à sa parole et que Disney reste dans le secteur de la diffusion sportive, la société devra peser les externalités négatives de la perte d’ABC avec les gains positifs de montrer aux investisseurs qu’elle prend au sérieux la perte d’actifs en déclin. « De toute évidence, il y a une complexité en ce qui concerne le découplage des réseaux linéaires d’ESPN, mais rien avec lequel nous pensons que nous ne pouvons pas faire face si nous devions finalement créer un réalignement stratégique », a déclaré Iger le mois dernier.

