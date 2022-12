Les ventes chutent de 0,6% alors que les consommateurs ressentent la pression de l’inflation

Une femme transporte des sacs de marchandises de J.Crew, Nordstrom, UGG et Victorias Secret au King of Prussia Mall le 11 décembre 2022 à King of Prussia, en Pennsylvanie.

Les consommateurs ont réduit leurs dépenses en novembre, ne parvenant pas à suivre même un niveau d’inflation modéré pour le mois, a rapporté jeudi le département du Commerce.

Les ventes au détail pour le mois ont diminué de 0,6 %, encore pire que l’estimation du Dow Jones pour une baisse de 0,3 %. Le nombre n’est pas corrigé de l’inflation telle que mesurée par l’indice des prix à la consommation du ministère du Travail, qui a augmenté de 0,1 % en novembre, ce qui était également inférieur aux attentes.

Les mesures qui excluent les automobiles et les ventes d’automobiles et d’essence ont toutes deux affiché des baisses de 0,2 %.

Les actions ont fortement chuté après une série de données économiques pour la plupart décevantes publiées jeudi matin. Le Dow Jones Industrial Average perdait près de 500 points en début de séance.

Le recul a été généralisé dans toutes les catégories. Les magasins de meubles et d’accessoires de maison ont enregistré une baisse de 2,6 %, les magasins de matériaux de construction et les centres de jardinage ont diminué de 2,5 % et les marchands de véhicules et de pièces automobiles ont chuté de 2,3 %.

Même avec la baisse des prix de l’essence, les stations-service n’ont baissé que de 0,1 %.

Les ventes en ligne ont également diminué, reculant de 0,9 %, tandis que les bars et restaurants ont augmenté de 0,9 % et les magasins d’alimentation et de boissons ont augmenté de 0,8 %.

D’une année à l’autre, les ventes au détail ont augmenté de 6,5 %, comparativement à un taux d’inflation de l’IPC de 7,1 %.

“Avec la faiblesse de la croissance mondiale et la force du dollar qui aggravent le ralentissement intérieur des taux d’intérêt plus élevés, nous pensons que cette faiblesse est un signe des choses à venir”, a écrit Andrew Hunter, économiste américain senior chez Capital Economics, à propos du rapport sur la vente au détail.

Dans d’autres nouvelles économiques jeudi, le département du Travail a déclaré que les demandes hebdomadaires de chômage étaient tombées à 211 000, une baisse de 20 000 par rapport à la période précédente et bien en deçà de l’estimation du Dow Jones de 232 000.

En outre, des enquêtes distinctes des districts régionaux de la Réserve fédérale ont montré une contraction de l’activité manufacturière en décembre.

L’Empire State Manufacturing Survey, qui mesure l’activité dans la région de New York, a affiché une lecture de -11,2, contre une estimation de -0,5.

Cela représente la différence en pourcentage entre les entreprises déclarant une expansion par rapport à une contraction. La lecture de ce mois-ci a représenté une baisse d’environ 16 points en territoire de contraction, due en grande partie à une baisse de l’indice des conditions générales des affaires.

De même, l’enquête de la Fed de Philadelphie a gagné 6 points mais reste négative à -13,8, contre -12 estimé. De fortes lectures négatives pour les nouvelles commandes, les commandes en carnet et les délais de livraison ont pesé sur l’indice.

“Avec les exportations qui souffrent maintenant de la force du dollar et d’une récession mondiale qui se profile, nous nous attendons à ce qu’une nouvelle faiblesse dans le secteur manufacturier soit en magasin”, a déclaré Hunter.