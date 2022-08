Les ventes aux enchères de voitures classiques à Monterey atteignent un record de 469 millions de dollars

Les riches collectionneurs de voitures ont ignoré les inquiétudes liées à la récession et ont dépensé plus de 460 millions de dollars lors de ventes aux enchères de voitures classiques à Monterey ce week-end, selon la compagnie d’assurance et de style de vie Hagerty.

Plus de 790 voitures se sont vendues à un prix moyen de 590 700 dollars lors des enchères entre jeudi soir et lundi matin pour un week-end total de 469 millions de dollars, selon Hagerty. Le total des ventes a battu le précédent record de ventes à Monterey, établi en 2015 à 395 millions de dollars.

Les ventes à Monterey et Pebble Beach, menant au Concours d’Elégance dimanche, marquent le plus grand test de l’année pour le marché des voitures classiques et suggèrent que les riches collectionneurs restent optimistes malgré les craintes de récession et la récente volatilité des marchés boursiers. Plus de 110 voitures vendues pour 1 million de dollars ou plus ce week-end, marquant un record.

“Si quelqu’un se demandait si ce serait une bonne année, cette semaine a prouvé que la demande pour tous les différents segments de voitures de collection était très forte”, a déclaré McKeel Hagerty, PDG de Hagerty. “Presque toutes les sociétés d’enchères ont signalé plusieurs enchérisseurs solides sur plusieurs voitures.”