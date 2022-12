Les ventes au détail ont chuté en novembre, malgré le Black Friday

Novembre a marqué le début officiel de la saison des achats des Fêtes. Près de 200 millions d’Américains ont fait leurs courses pendant le week-end de Thanksgiving, qui comprenait le Black Friday et le Cyber ​​​​Monday, selon la National Retail Federation, un groupe commercial de l’industrie. Le montant moyen dépensé par les acheteurs ce week-end était de plus de 325 dollars, a indiqué le groupe, en hausse de 8% par rapport à l’année dernière.

En réalité, cependant, la saison des achats des Fêtes a commencé bien avant le Black Friday. Ces derniers mois, les détaillants ont annoncé davantage de rabais pour inciter les gens à dépenser. De nombreux experts affirment que les offres plus tôt que d’habitude se sont reflétées dans les chiffres des ventes au détail d’octobre, lorsque les ventes ont augmenté de 1,3% par rapport à septembre.

“C’est certainement une histoire différente de celle des chiffres d’octobre”, a déclaré M. Kramer à propos des chiffres de novembre.

“La capacité de dépenser est affectée par l’inflation et ils essaient de changer ce mélange dans leur panier pour compenser la différence entre ce qu’ils gagnent et rapportent à la maison chaque mois et ce que les choses coûtent”, a déclaré Matt Shay, président et chef de la direction de NRF. officier.

M. Shay a noté que les dépenses ont été soutenues par un marché du travail solide, la hausse des salaires et “certains ménages s’endettent de plus en plus ou puisent dans l’épargne pour aider à faire face à cette augmentation mensuelle des dépenses”.