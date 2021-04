Les articles de sport, les vêtements et les aliments et boissons ont mené les hausses de dépenses et ont contribué au meilleur mois pour le commerce de détail depuis le gain de 18,3% de mai 2020, qui est intervenu après la première série de vérifications de relance.

Alors que la situation de l’emploi s’améliorait, les consommateurs ont pris leurs chèques de relance de 1 400 $ et les ont dépensés de manière agressive. L’argent est venu grâce à la loi américaine sur le plan de sauvetage de près de 1,9 billion de dollars que le Congrès a adoptée en mars.

La législation a porté le total des paiements de relance et de sauvetage approuvés dans l’année depuis le début de la pandémie de Covid-19 à environ 5000 milliards de dollars, alimenté par l’encre rouge que les autorités fiscales jugent nécessaire pour maintenir l’économie en marche.

Les dépenses du mois ont été généralisées.

L’industrie critique des bars et de la restauration a connu une hausse de 13,4%, grâce à l’assouplissement croissant des restrictions alors que les vaccins Covid s’accélèrent à un rythme de plus de 3 millions par jour.

Les dépenses en articles de sport ont été le pourcentage de gain le plus élevé avec 23,5%, suivies des vêtements et accessoires avec 18,3% et des pièces et concessionnaires de véhicules automobiles avec 15,1%.

Le rapport sur les ventes au détail de mars était encore un autre signe que les consommateurs restent globalement en bonne santé et prêts à dépenser, même si de plus en plus de chèques de relance sont destinés à des économies plutôt qu’à des dépenses.

Un rapport récent de la Réserve fédérale de New York a indiqué que les bénéficiaires de mesures de relance s’attendent à économiser 41,6% de leurs chèques et à dépenser 24,7%. À la suite du premier tour de contrôle au printemps 2020, les consommateurs ont économisé 34,5% et dépensé 29,2%.

Au fur et à mesure que la reprise s’accélérait, les consommateurs ont dû faire face aux signes les plus forts à ce jour d’une montée des pressions inflationnistes. L’indice des prix à la consommation a augmenté de 2,6% en mars par rapport à il y a un an, en partie grâce à une flambée des prix de l’essence. Le gain d’une année à l’autre était le plus important depuis août 2018.