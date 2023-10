Les ventes au détail en hausse de 0,7% en septembre alors que les consommateurs américains défient la hausse des prix et l’intérêt

NEW YORK – Les particuliers ont montré leur résilience inébranlable et ont conservé leurs dépenses en septembre alors qu’ils étaient aux prises avec une augmentation des prix, des taux d’intérêt et de nombreux autres vents contraires qui s’accumulaient.

Les ventes au détail ont augmenté de 0,7% en septembre, soit plus du double de ce que les économistes prévoyaient, et proches d’une hausse révisée de 0,8% en août, a rapporté mardi le département du Commerce. Les ventes au détail en août ont néanmoins été gonflées après la flambée des prix de l’essence. Ce n’était pas le cas en septembre lorsque les prix du carburant ont commencé à baisser.

Une catégorie de ventes au détail étroitement surveillée, qui exclut les vendeurs d’automobiles, les stations-service et les matériaux de construction et qui alimente le produit intérieur brut, a bondi de 0,6 % le mois dernier par rapport au mois précédent.

La légère hausse des ventes au détail en septembre, la sixième hausse mensuelle consécutive, montre à quel point l’économie américaine est restée résiliente malgré les tentatives de la Réserve fédérale de freiner les dépenses et les embauches. Les dépenses sont risquées après avoir bondi de près de 3 % en janvier. Les ventes ont chuté en février et mars avant de se redresser au printemps et en été.

Les dépenses dans les restaurants ont augmenté de 0,9%, tandis que les dépenses en ligne ont augmenté de 1,1% le mois dernier, selon le rapport. Les ventes des magasins de produits traditionnels ont augmenté de 0,4%. L’entreprise dans les épiceries a augmenté de 0,4%. Les ventes des magasins d’ameublement et d’ameublement sont restées stables, tandis que les détaillants d’électronique ont enregistré une baisse de 0,8%, reflétant un marché immobilier difficile.

Le rapport sur les ventes au détail est intervenu alors que les entreprises de l’économie américaine ont accéléré leurs embauches en septembre, défiant la hausse des taux d’intérêt et la menace persistante d’une fermeture du gouvernement. Le pouvoir du recrutement a stupéfié les économistes à l’intérieur et à l’extérieur de la Fed.

Les coûts à la clientèle ont augmenté de 0,4 % d’août à septembre, soit un rythme inférieur au rythme de 0,6 % du mois précédent. Le rapport du ministère du Travail a également confirmé que l’inflation d’une année sur l’autre était stable le mois dernier après une hausse de 3,7 % en août.

L’industrie du commerce de détail ne saisit pas l’impact de la reprise des paiements de prêts étudiants, qui a débuté le 1er octobre et qui affectera la importante saison des achats de vacances. Cela ne couvre pas non plus l’attaque surprise du Hamas contre Israël le 7 octobre. Les analystes affirment que les consommateurs pourraient être ébranlés si le conflit entre Israël et le Hamas n’est pas maîtrisé.

Le rapport mensuel des ventes au détail du gouvernement fédéral ne donne qu’un aperçu partiel des dépenses de consommation ; il n’inclut pas beaucoup d’entreprises, y compris les soins de santé, les voyages et l’hébergement en hôtel.

