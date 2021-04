Une explosion de plusieurs mois de dépenses de consommation devrait relancer une économie qui devrait exploser cette année. La croissance la plus forte est attendue au cours du trimestre en cours, ce qui, selon certains économistes, pourrait voir une croissance du produit intérieur brut de plus de 10%. Cela se compare au deuxième trimestre de l’année dernière lorsque les fermetures économiques ont entraîné un effondrement de l’économie, le PIB diminuant de 33,3%.

«Nous nous attendons à ce que le rapport sur les ventes au détail de mars soit exceptionnel, avec une augmentation des ventes au détail de plus de 11%» d’un mois à l’autre, ont écrit les économistes de Bank of America. « Stimulus, réouverture et meilleur temps ont servi de cocktail puissant pour les dépenses de consommation. »

Les données sur les ventes de mars, publiées jeudi à 8 h 30 HE, pourraient être les premières d’une série de rapports puissants sur les dépenses de consommation, alors que les vaccinations augmentent et que la réouverture économique se poursuit. Les chèques de relance budgétaire de 1 400 $ envoyés aux particuliers, à partir de la mi-mars, semblent avoir stimulé les dépenses dans un environnement de demande refoulée.

Les ventes au détail de mars devraient être fortes, et certains économistes affirment que les mesures de relance ont peut-être rapidement fait leur chemin dans l’économie, contribuant à un gain encore plus important de 10% ou plus.

Zandi a déclaré qu’il s’attend à ce que les ventes au détail aient augmenté de 10,3% par rapport à février et qu’elles devraient augmenter de 28% par rapport aux niveaux d’il y a un an.

Mais certains économistes disent que les données sur les dépenses montrent que les ventes pourraient être encore plus fortes. « Il va augmenter de plus de 10%. En dehors du mois de mai de l’année dernière, ce sera un record. Il y a beaucoup de ventes de véhicules, des prix de l’essence plus élevés, et puis tout le reste », a déclaré Mark Zandi, économiste en chef chez Moody’s Analytics. « Les restaurants reviennent. Les magasins de vêtements sont en plein essor. C’est la réouverture des magasins et cela se reflétera dans le nombre. »

Zandi a déclaré que les données sur les dépenses interentreprises étayaient son point de vue. Selon la société de logiciels Cortera, récemment acquise par Moody’s, les dépenses de toutes les entreprises en mars ont augmenté de 14,5% par rapport à l’année dernière, tandis que les dépenses des détaillants ont augmenté de 9%.

Zandi a déclaré que les détaillants et d’autres entreprises, comme les compagnies aériennes, qui bénéficient d’une réouverture économique ont fait mieux en mars que les entreprises qui travaillent à domicile pour la première fois depuis le début de la pandémie.

« Les dépenses ont augmenté dans la plupart des segments de vente au détail, avec les restaurants, les magasins de meubles, les magasins de vêtements, les stations-service et les magasins d’articles de sport en tête », selon Cortera. «Des baisses de dépenses ont été observées dans les magasins d’alimentation et de boissons, la consommation étant retournée aux restaurants et aux bars.

Cortera, qui suit environ 1,7 billion de dollars de dépenses des entreprises, a constaté que les dépenses étaient de 14,6% inférieures à celles de l’an dernier pour les magasins d’alimentation et de boissons, mais les services d’alimentation et de boissons, comme les bars et les restaurants, ont augmenté, dépensant un peu moins de 20% de plus que l’année dernière.

Les dépenses par carte de crédit de Bank of America ont également augmenté à la fin du mois de mars. Les économistes de BofA ont déclaré qu’il y avait eu une augmentation de 67% des dépenses par cartes au cours de la période de sept jours terminée le 3 avril. Les dépenses de cette période étaient également 20% plus élevées que celles de la même période de 2019.

«Les esprits animaux sont devenus remarquablement plus élevés, la mesure de confiance du Conference Board augmentant à 109,7 en mars, le plus gros gain en un mois depuis avril 2003», ont noté les économistes de la Bank of America. « Les consommateurs peuvent augmenter leurs dépenses tout en augmentant encore leurs économies – nous pensons que le taux d’épargne sera d’environ 20% – sinon plus élevé – en mars. »

L’économiste américain en chef de NatWest, Kevin Cummins, a déclaré qu’il s’attend à un gain de 10% des ventes de mars et admet que c’est dans le haut de gamme des prévisions. Il s’attend à ce que les ventes soient stimulées par les chèques de relance de 1400 $ envoyés aux particuliers, qui ont commencé à atteindre les comptes bancaires vers le 17 mars.

« La fin du mois devrait être très solide », a-t-il déclaré. « Si vous regardez les ventes d’automobiles, c’était le plus haut niveau en quatre ans. Il semble que les restaurants deviennent de plus en plus encombrés, avec des sièges à l’extérieur. »

L’éventail des prévisions est inhabituellement large, les économistes s’attendant à des gains de 4% à 11,5%. Cela signifie que la réaction du marché pourrait être volatile.

« Normalement, prépandémique, la fourchette peut être de 1 point de pourcentage [apart], peut-être 2 », a déclaré Michael Schumacher, directeur des tarifs de Wells Fargo.

Les économistes de la Bank of America ont déclaré que les données sur les ventes au détail pourraient lancer un autre débat sur la question de savoir si les entreprises vont reprendre leurs dépenses pour stimuler l’économie après une augmentation des dépenses de consommation.

« Les données confirmant la solidité des consommateurs, le débat passe désormais à la prochaine étape de la reprise », notent les économistes de la Bank of America. « Est-ce que cela se révélera être juste un high de sucre avec une gueule de bois douloureuse ou va-t-il déclencher une boucle de rétroaction positive menant à une reprise durable? Nous nous attendons à ce dernier, mais cela dépendra d’une réponse positive de Corporate America. »