Les ventes au détail chutent pour la première fois cette année alors que les consommateurs commencent à puiser

Face à une inflation vertigineuse, les consommateurs rangent leur portefeuille plus souvent en juillet, ont révélé de nouvelles données vendredi, alors que les ventes au détail ont chuté pour la première fois depuis 2021.

Les détaillants canadiens ont enregistré des ventes de 61,3 milliards de dollars en juillet, a rapporté vendredi Statistique Canada. Il s’agit d’une baisse de 2,5 % par rapport au niveau du mois précédent, la baisse des ventes dans les stations-service et les magasins de vêtements ayant mené à la baisse.

Les ventes dans les stations-service ont chuté de 14 %. Une grande partie de cela était la baisse des prix du carburant lui-même, mais même en termes de volume, les ventes ont diminué de 7 %. Moins de personnes ont fait le plein au cours du mois, ce qui correspond à l’ensemble du segment des véhicules, les ventes d’automobiles ayant légèrement diminué de 0,5 %. Les concessionnaires de voitures neuves et d’occasion ont enregistré des baisses.

Les consommables comme la nourriture et les boissons ne s’envolaient pas non plus des étagères, les supermarchés et les épiceries ayant vu leurs ventes chuter de 0,9 %, tandis que les magasins d’alcools ont connu une baisse de 1,2 %.

“La tendance est claire, les consommateurs ralentissent leurs dépenses”, a déclaré l’économiste Royce Mendes de Desjardins. “Le ralentissement de la consommation correspond exactement à ce que la Banque du Canada essaie d’organiser avec ses hausses de taux.”

L’économiste de la CIBC, Karyne Charbonneau, a également lié le ralentissement des dépenses aux récentes mesures de la banque centrale, affirmant dans une note aux clients que “les Canadiens ont peut-être commencé à réagir à des taux d’intérêt plus élevés”.