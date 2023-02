Les ventes au détail bondissent de 3% en janvier, détruisant les attentes malgré la hausse de l’inflation

Les ventes des détaillants ont augmenté bien plus que prévu en janvier, les consommateurs ayant persévéré malgré les pressions inflationnistes croissantes.

Ventes au détail anticipées pour le mois a augmenté de 3%, contre une hausse attendue de 1,9%, a rapporté mercredi le département du Commerce. Hors automobiles, les ventes ont augmenté de 2,3%, selon le rapport, qui n’est pas ajusté à l’inflation. L’estimation hors autos était d’un gain de 0,9 %.

Les services de restauration et les débits de boissons ont bondi de 7,2 % pour dominer toutes les grandes catégories. Les marchands de véhicules et de pièces automobiles ont augmenté de 5,9 %, tandis que les magasins de meubles et d’accessoires de maison ont enregistré une hausse de 4,4 %.

Même avec une augmentation de 2,4 % des prix de l’essence, les recettes des stations-service sont demeurées stables. Les détaillants en ligne ont enregistré une augmentation de 1,3 %, tandis que les magasins d’appareils électroniques et électroménagers ont augmenté de 3,5 %.

Aucune catégorie n’a connu de baisse, après un mois de décembre au cours duquel les ventes ont chuté de 1,1 %.

Les marchés ont baissé après la nouvelle, les contrats à terme liés au Dow Jones Industrial Average indiquant une ouverture légèrement négative à Wall Street.

D’une année sur l’autre, les ventes au détail ont augmenté de 6,4 %, ce qui correspond exactement à l’évolution de l’indice des prix à la consommation annoncée mardi.

L’inflation mesurée par l’indice des prix à la consommation s’est accélérée de 0,5% au cours du premier mois de l’année, a rapporté mardi le département du Travail. Le rapport sur les ventes indique que même avec des pressions inflationnistes élevées, les consommateurs ont continué à dépenser.

Le rapport intervient alors que la Réserve fédérale est aux prises avec une hausse des prix qui semble s’atténuer mais qui reste bien en avance sur l’objectif annuel de 2 % de la banque centrale.