Les ventes au détail augmenteront de 10,5%

L’un des plus grands groupes de commerce de détail du pays, la National Retail Federation, a stimulé mercredi les perspectives du secteur pour l’année, affirmant qu’il anticipait « la croissance la plus rapide que nous ayons vue dans ce pays depuis 1984 ».

Les ventes au détail devraient croître entre 10,5% et 13,5% pour un total estimé de 4,44 billions de dollars à 4,56 billions de dollars en 2021, alors que l’économie rebondit après la pandémie de coronavirus et que les clients dépensent de l’argent qu’ils ont dépensé, l’économiste en chef de la NRF, Jack Kleinhenz, dit lors d’un événement virtuel. Cette prévision comprend les ventes en magasin et en ligne, mais exclut les concessionnaires automobiles, les stations-service et les restaurants.

Cela se compare à 4,02 billions de dollars de ventes au détail totales en 2020 et à 3,76 billions de dollars en 2019.

Le groupe industriel avait prévu en février que les ventes au détail augmenteraient entre 6,5% et 8,2%, s’élevant à plus de 4,33 billions de dollars de ventes pour l’année.

La NRF a également augmenté sa projection de croissance du PIB sur l’ensemble de l’année à environ 7%, contre 4,4% à 5% qu’elle escomptait plus tôt cette année. Il a déclaré qu’il prévoyait un retour des niveaux de production d’avant la pandémie au cours de ce trimestre fiscal.

Kleinhenz a déclaré que les mesures de relance du gouvernement avaient circulé dans l’économie et dans les portefeuilles des consommateurs. Cela a alimenté l’appétit des acheteurs pour les dépenses et une reprise plus rapide que prévu, a-t-il déclaré.

« Nous voyons des signes clairs d’une économie forte et résiliente », a-t-il déclaré, ajoutant que les ménages « sont prêts à reprendre une certaine normalité de vie, de travail et de jeu ».

Malgré les prévisions optimistes, le secteur de la vente au détail fait toujours face à des défis, notamment l’inflation, les ports encombrés et une pénurie de travailleurs. Les ventes au détail aux États-Unis ont stagné en avril, après avoir grimpé de 10,7% en mars, selon le département du Commerce. Les ventes au détail en mai n’ont pas encore été annoncées.

On ne sait pas non plus dans quelle mesure le portefeuille des consommateurs se tournera vers les services et d’autres priorités de dépenses, telles que les séjours à l’hôtel, les billets d’avion et les repas au restaurant, plutôt que sur les biens de consommation.

De nombreux détaillants, dont Walmart, Levi’s et Macy’s, ont récemment fait état de bons premiers trimestres et ont relevé leurs propres prévisions pour l’année. Les dirigeants de l’entreprise ont déclaré qu’ils voyaient des consommateurs qui sortaient de la maison, planifiaient des réunions sociales et échangeaient leurs vêtements de détente contre du jean et des robes.

Le PDG de Macy, Jeff Gennette, a déclaré lors d’un appel aux résultats en mai que la société s’attend à ce que « les opportunités de demande refoulée » se poursuivent alors que les acheteurs achètent des bagages, des chaussures, de nouvelles tenues et du maquillage.

« Nous ne voyons pas cela comme une pop à court terme », a-t-il déclaré.