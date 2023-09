Les ventes annuelles des appareils pliables Galaxy Z de Samsung dépassent celles du Galaxy Note en Europe

La série pionnière Galaxy Note de Samsung a été abandonnée en 2020 alors que la société s’est concentrée sur le Galaxy Fold en 2019 et le Galaxy Z Flip en 2020. Cela a peut-être semblé une décision risquée à l’époque, mais cela a porté ses fruits : ventes annuelles de Samsung les pliables en Europe ont désormais dépassé l’ancienne série Note.

Le 11 août, le Samsung Galaxy Z Fold5 et le Galaxy Z Flip5 ont été mis en vente dans 38 pays européens. Depuis lors, les deux ont dépassé les premières ventes de la série Galaxy Note, qui sortait également en août.

Il ne s’agit pas seulement d’une ruée précoce : Samsung cite des experts du secteur qui prévoient que les pliables Samsung dépasseront les 10 millions de ventes cette année (cela inclut le Z Fold5 et le Z Flip5 mais aussi les modèles plus anciens).

« Nos derniers téléphones pliables se vendent très rapidement. En fait, les ventes annuelles de nos appareils pliables ont dépassé celles de la série Note en Europe », a déclaré Benjamin Braun, directeur du marketing de Samsung Europe lors de la conférence de presse de Samsung tenue à l’IFA Berlin 2023.

Pour être honnête, la série Note n’était pas aussi chaude vers la fin (malgré un bon départ), mais cela reste un exploit impressionnant pour la nouvelle catégorie de smartphones.

En ce qui concerne spécifiquement la génération 2023, le Galaxy Z Flip5 est l’appareil le plus populaire parmi les Européens – il surpasse le Z Fold5 70 :30. En termes de couleurs, les options les plus populaires pour le Flip étaient le graphite et la menthe. Une chose que les locaux aiment vraiment à propos de ce téléphone est la FlexCam, qui vous offre plus de flexibilité dans votre cadrage même si vous n’avez pas de trépied.













Samsung Galaxy Z Flip5 en graphite et menthe • Galaxy Z Fold5 en noir fantôme et bleu glacial

Les couleurs choisies pour Fold étaient Phantom Black et Icy Blue. Avec la nouvelle Taskbar et le S Pen le plus fin à ce jour, le pliable horizontal a reçu un accueil chaleureux sur le Vieux Continent. Il est considéré comme un moteur de productivité, qui était autrefois la carte de visite du Galaxy Note.