Les ventes américaines de Ford au deuxième trimestre bondissent grâce à de gros gains pour les camions de la série F

DÉTROIT – Moteur Ford Les ventes de au deuxième trimestre ont augmenté de 9,9 % par rapport à l’année précédente, stimulées par des gains de ventes significatifs de ses camions de la série F.

Le constructeur automobile de Detroit a annoncé jeudi des ventes de 531 662 véhicules d’avril à juin, en hausse par rapport aux résultats médiocres de 483 688 voitures et camions qui ont été alourdis par des problèmes de chaîne d’approvisionnement au cours de la période de l’année précédente.

Les ventes de camions de la série F de Ford ont bondi de 34 % au cours du deuxième trimestre par rapport à l’année précédente, y compris les ventes d’une version entièrement électrique du F-150 qui ont plus que doublé pour atteindre 4 466 unités vendues.

Les ventes globales de camions de Ford, un moteur clé des bénéfices de l’entreprise, ont augmenté de 23 % au premier semestre de l’année par rapport à la même période en 2022. Les tout nouveaux camions Super Duty et la production accrue d’autres modèles ont contribué à stimuler le gain, l’entreprise a dit.

« Ford a réalisé à la fois la marque et le camion les plus vendus pendant six mois consécutifs cette année grâce à la série F, aux fourgonnettes, à notre nouvel Escape et au F-150 Lightning », a déclaré Andrew Frick, vice-président des ventes, de la distribution et des camions chez Ford. , dans un rapport. « Nos ventes de véhicules électriques continuent de croître. L’amélioration du flux des stocks de Mustang Mach-E a commencé à se faire sentir à la fin du deuxième trimestre suite au réoutillage de notre usine plus tôt cette année, ce qui a aidé les ventes de Mustang Mach-E à grimper de 110 % en juin. »

Cependant, les ventes de véhicules électriques de Ford au cours du trimestre ont diminué de 2,8 %, à 14 843 véhicules, car les stocks de Mach-E étaient insuffisants dans le cadre d’une refonte de l’usine qui fabrique les véhicules électriques. Ford a réorganisé cette usine pour augmenter la production du Mach-E au cours du trimestre, dans le cadre d’un plan plus vaste visant à augmenter considérablement sa production de véhicules électriques et à réaliser des bénéfices sur son activité de véhicules électriques d’ici la fin de 2026.

Les ventes de véhicules électriques de Ford restent faibles pour l’instant : les véhicules électriques ne représentaient que 2,8 % des ventes totales du constructeur automobile au cours du deuxième trimestre, tandis que les moteurs à combustion interne traditionnels représentaient environ 91 % des ventes. Les hybrides représentent 6,5 % des ventes.