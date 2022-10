Les Vénézuéliens expulsés des États-Unis décident des prochaines étapes au Mexique

Commentez cette histoire Commentaire

MEXICO CITY – Dans un refuge du côté est de Mexico, le mécanicien vénézuélien José Cuicas attend avec impatience qu’un ami américain réponde à sa demande de parrainage pour l’un des 24 000 visas que l’administration Biden dit qu’elle accordera aux Vénézuéliens. Cuicas était l’un des quelque 1 700 Vénézuéliens que les autorités américaines ont expulsés vers le Mexique la semaine dernière dans le cadre d’un accord entre les deux nations visant à refuser aux Vénézuéliens le droit à l’asile américain et à tenter de les empêcher de se rendre à la frontière. Beaucoup d’entre eux ont ensuite été transportés par bus vers la capitale pour soulager la pression sur les villes frontalières déjà saturées du Mexique.

La nouvelle politique est venue en réponse à une augmentation significative du nombre de Vénézuéliens arrivant à la frontière. Ils sont désormais les seconds après les Mexicains parmi les nationalités qui y traversent.

Parce que Cuicas a été expulsé le 13 octobre, juste avant le lancement officiel du plan de visa cette semaine, il est éligible pour demander un visa dans le cadre du programme. Les Vénézuéliens qui postulent en ligne, trouvent un sponsor américain et répondent à d’autres exigences pourraient alors se rendre directement aux États-Unis s’ils recevaient un visa.

Vendredi, des responsables américains et mexicains ont fait le point sur le programme : 7 500 demandes étaient en cours de traitement et les 100 premiers Vénézuéliens avaient été autorisés à voler. Les responsables de l’administration Biden ont déclaré qu’environ 150 Vénézuéliens traversaient quotidiennement la frontière depuis le Mexique, contre environ 1 200 avant l’annonce de la politique le 12 octobre.

“Mon rêve est d’être là-bas (aux États-Unis) pour faire une nouvelle vie”, a déclaré Cuicas, un homme de 31 ans qui a laissé derrière lui sa femme et ses deux jeunes enfants. Le retour n’est pas une option, a-t-il dit. “Il n’y a pas d’avenir, il n’y a pas de travail.”

Alors que Cuicas est optimiste quant à ses chances de s’inscrire au programme américain, les observateurs ont souligné que le nombre de visas offerts est minuscule par rapport à la demande. Rien qu’en septembre, les douanes et la protection des frontières américaines ont signalé plus de 33 000 rencontres avec des Vénézuéliens à la frontière.

Pour les Vénézuéliens déjà en route vers la frontière américano-mexicaine, l’annonce a été un choc. Pour certains comme Cuicas, il y avait encore un espoir d’entrer légalement aux États-Unis, mais pour d’autres, cela a ajouté une nouvelle incertitude à ce qui a duré des mois, voire des années.

À Mexico, des groupes de Vénézuéliens circulent entre des abris, une gare routière au nord de la ville et des bureaux de l’agence mexicaine pour l’asile, où une trentaine de personnes dorment dans la rue, attendant de commencer leurs formalités administratives.

Darío Arévalo s’est retrouvé séparé de sa famille pour la première fois de sa vie et a vécu dans un refuge. Pour des raisons qu’il a déclaré ne pas avoir connues, les autorités américaines d’El Paso, ville frontalière du Texas, ont autorisé six membres de sa famille à entrer, mais l’ont renvoyé au Mexique.

Le jeune de 20 ans apprend à vivre seul et pense à retourner au Venezuela, un pays aux prises avec des crises économiques et politiques qui ont chassé plus de 7 millions de personnes du pays.

“C’est la première fois que je suis séparé d’eux, que je suis seul”, a-t-il déclaré. Il va essayer de rassembler assez d’argent pour rentrer au Venezuela, un endroit où il n’a pas vécu depuis quatre ans, depuis que sa famille a émigré à Pereira en Colombie voisine.

Même si le Venezuela est enfin sorti l’an dernier de plus de quatre années d’hyperinflation, il souffre toujours d’une inflation parmi les plus élevées au monde et son économie reste précaire. Les pauvres ont peu de pouvoir d’achat, ce qui a stimulé une autre vague de migration.

L’exode initial a commencé en 2015, alors que des milliers de personnes fuyaient la pire crise politique, économique et sociale que le pays producteur de pétrole ait connue depuis plus d’un siècle.

Avant l’annonce de l’accord concernant les Vénézuéliens la semaine dernière, le Mexique n’était disposé à recevoir que des migrants de certains pays d’Amérique centrale expulsés des États-Unis.

L’administration Biden étend une autorité utilisée sous l’administration Trump pour empêcher les migrants arrivant à la frontière de demander l’asile, les expulsant en vertu d’une ordonnance de santé publique connue sous le nom de Titre 42 qui a été utilisée pendant la pandémie de COVID-19.

Devant les bureaux de l’agence mexicaine pour l’asile à Mexico, Jonathan Castellanos, 29 ans, est l’un des Vénézuéliens qui dorment sur le trottoir après avoir été expulsés des États-Unis. Il a dit que sa mère et ses trois enfants étaient de retour au Venezuela, mais qu’il n’avait pas l’intention d’y retourner.

Après avoir vécu six ans au Chili et en Colombie, il a migré vers le nord et a atteint la frontière du Texas fin septembre. Il a été expulsé la semaine dernière avec 95 autres Vénézuéliens.

Castellanos a déclaré que les autorités mexicaines lui avaient déjà accordé un permis humanitaire qui lui permettrait de chercher un emploi et un logement, rejoignant les quelque 140 000 Vénézuéliens vivant actuellement au Mexique.

Cuicas, en revanche, a déclaré qu’il ne demanderait pas l’asile au Mexique car il craignait que cela ne nuise à ses chances d’obtenir le visa américain.