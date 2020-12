CARACAS, Venezuela (AP) – Le parti socialiste du président vénézuélien Nicolás Maduro était sur le point de prendre le contrôle de l’Assemblée nationale, dernière grande institution indépendante du pays, lors d’élections au Congrès boycottées par la principale coalition d’opposition.

Les résultats officiels n’avaient pas encore été publiés à la fin de dimanche soir, mais les analystes estiment que la conclusion est presque acquise, le vote étant largement évité par les candidats rivaux et déclaré simulé par les États-Unis, l’Union européenne et plusieurs autres pays.

Maduro, qui jouit déjà de la loyauté des tribunaux, de l’armée, des procureurs et d’autres institutions, devrait charger l’Assemblée nationale autrefois contrôlée par l’opposition avec ses partisans après le vote.

«La vérité ne peut être cachée», a déclaré Juan Guaidó, dont la coalition d’opposition boycotte le vote, dans un message vidéo, soulignant le faible taux de participation électorale. «La majorité du Venezuela a tourné le dos à la fraude qui a commencé il y a des mois.»

Malgré les troubles politiques au Venezuela, le vote a eu lieu dimanche sans problème apparent à Caracas. Un léger flux d’électeurs s’est dirigé vers les urnes de l’école Andres Bello au centre-ville de Caracas. Ils ont vérifié leurs noms sur un mur à l’extérieur et à l’intérieur ont montré des cartes d’identité avant d’enregistrer leurs votes sur des machines à écran tactile, qui imprimaient un bulletin de vote qu’ils déposaient dans une boîte.

«Je suis venu voter, et en moins d’une demi-seconde, j’ai voté, rapidement», a déclaré Rafael Espinoza, un habitant de Caracas. «Je dirai à tous ceux qui le souhaitent de venir voter en quelques fractions de seconde.»

La Cour suprême a nommé cette année une nouvelle commission électorale, comprenant trois membres qui ont été sanctionnés par les États-Unis et le Canada, sans participation du Congrès dirigé par l’opposition, comme la loi l’exige.

Le tribunal a également destitué la direction de trois partis d’opposition, nommant de nouveaux dirigeants que l’opposition accuse de conspirer pour soutenir Maduro.

Maduro a fait campagne pour les candidats de son parti – y compris son fils et sa femme – en promettant de finalement faire taire l’opposition de droite, qu’il accuse d’inciter à de violentes manifestations et d’inviter des sanctions américaines.

« Il y a ceux qui complotent des coups d’État, ceux qui demandent une intervention militaire », a déclaré Maduro samedi soir dans une émission à la télévision d’État, rejetant les critiques sur l’élection. «Nous disons: Votes oui – guerre non, balles non.»

Les élections surviennent dans un climat d’incertitude quant au changement imminent de l’administration américaine. Comme le président sortant Donald Trump, le président élu Joe Biden a qualifié Maduro de «dictateur», même si on ne sait pas quelle approche il adoptera face à la crise au Venezuela.

Le mouvement d’opposition de Guaidó organise son propre référendum sur plusieurs jours immédiatement après les élections. Il demandera aux Vénézuéliens s’ils veulent mettre fin au régime de Maduro et organiser de nouvelles élections présidentielles.

Les sondages indiquent que ni Maduro ni Guaidó ne sont populaires parmi les Vénézuéliens à un moment où la crise économique et politique du pays s’aggrave malgré les plus grandes réserves de pétrole du monde.

Karol Teran, infirmière et mère célibataire à Caracas, a déclaré qu’elle n’avait pas voté car cela n’aurait aucun impact. L’élection est contrôlée, a-t-elle déclaré.

«Je n’ai pas envie de perdre mon temps à donner l’opportunité à ces gens, alors je ne vote tout simplement pas», a-t-elle déclaré.

Elle réfléchissait toujours à la possibilité de participer au référendum de l’opposition.

Plus de 5 millions de personnes ont fui le pays ces dernières années, la plus grande migration du monde après celle de la Syrie déchirée par la guerre. Le Fonds monétaire international prévoit une baisse de 25% cette année du PIB du Venezuela, tandis que l’hyperinflation diminue la valeur de sa monnaie, le bolivar, qui vaut désormais moins d’un millionième de dollar sur le marché libre.

Maduro, le successeur trié sur le volet du défunt président Hugo Chávez, a remporté un deuxième mandat en 2018. Mais ses adversaires politiques et de nombreux pays, dont les États-Unis, rejettent sa légitimité, alléguant que le vote a été truqué et que ses adversaires les plus populaires ont été interdits. .

Guaidó, 37 ans, a promis d’évincer Maduro, 58 ans, au début de l’année dernière – fondant sa demande à la présidence par intérim sur sa direction de l’Assemblée nationale, dont le mandat se termine légalement début janvier en vertu de la constitution.

L’administration Trump et d’autres pays ont dirigé le soutien de Guaidó et ont déclaré qu’ils continueraient à le soutenir.

Washington a frappé Maduro et ses alliés politiques de sanctions, et le ministère américain de la Justice a inculpé Maduro de «narcoterroriste», offrant une récompense de 15 millions de dollars pour son arrestation.

Le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré que l’élection de dimanche était frauduleuse. Des organismes internationaux comme l’Union européenne ont refusé d’envoyer des observateurs aux élections de dimanche.

Le gouvernement de Maduro a invité des observateurs internationaux sympathiques, les anciens présidents Evo Morales de Bolivie et Rafael Correa de l’Équateur.

Suivez Scott Smith sur Twitter: @ScottSmithAP

Les rédacteurs de l’Associated Press Fabiola Sánchez et Jorge Rueda ont contribué à cette histoire.