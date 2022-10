Les Vénézuéliens arrêtés au Panama par le changement de politique américaine rentrent chez eux

Jorge Lizcano, un Vénézuélien de 31 ans qui avait quitté Táchira avec un groupe de 17 personnes, dont son frère, un cousin et un ami, a déclaré qu’ils avaient atteint un camp au Panama près de la côte des Caraïbes lorsqu’ils ont reçu leur premier signal de la traversée et immédiatement confronté à la nouvelle du changement.

“Nous avons allumé nos téléphones portables pour faire savoir à la famille que nous allions bien et … la seule nouvelle qui nous est parvenue était qu’ils avaient fermé la frontière, qu’il n’y avait plus d’opportunités”, a déclaré Lizcano. “Cela nous a détruits.”

La moitié du groupe est arrivée lundi au refuge de la capitale, qui est géré par le consulat du Venezuela. Le frère, le cousin et l’ami de Lizcano sont déjà revenus au Venezuela sur des vols. Lizacano attendait un vol humanitaire car il n’avait plus d’argent et espérait pouvoir passer les vacances avec sa femme et ses enfants.