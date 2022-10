Les Vénézuéliens arrêtés au Panama par le changement de politique américaine rentrent chez eux

PANAMA CITY (AP) – Avec des rêves anéantis et les mains vides, des centaines de migrants vénézuéliens sont bloqués dans la capitale panaméenne à la recherche d’un moyen de rentrer chez eux après avoir survécu à la traversée du Darien Gap pour découvrir qu’un changement de politique aux États-Unis leur avait fermé la frontière. .

Dans un entrepôt que le gouvernement a converti pour les abriter au centre-ville de Panama, les Vénézuéliens ont expliqué comment ils avaient été dévastés par la nouvelle alors qu’ils sortaient de la jungle dense qui sépare le Panama et la Colombie.

Plus tôt ce mois-ci, l’administration Biden a annoncé qu’elle accepterait jusqu’à 24 000 Vénézuéliens dans les aéroports tout en renvoyant ceux qui tentaient de traverser la frontière sud-ouest vers le Mexique. Le changement de politique a fermé la porte aux demandeurs d’asile vénézuéliens, dont beaucoup étaient auparavant en liberté conditionnelle aux États-Unis.

Jorge Lizcano, un Vénézuélien de 31 ans qui avait quitté Táchira avec un groupe de 17 personnes, dont son frère, un cousin et un ami, a déclaré qu’ils avaient atteint un camp au Panama près de la côte des Caraïbes lorsqu’ils ont reçu leur premier signal de la traversée et immédiatement confronté à la nouvelle du changement.

“Nous avons allumé nos téléphones portables pour faire savoir à la famille que nous allions bien et … la seule nouvelle qui nous est parvenue était qu’ils avaient fermé la frontière, qu’il n’y avait plus d’opportunités”, a déclaré Lizcano. “Cela nous a détruits.”

Ils ont décidé de marcher péniblement, espérant que le temps qu’ils sortent de la jungle, les nouvelles auraient changé. « À ce moment-là, nous n’y avons pas cru, nous avons pensé que c’était un mensonge. Nous avons commencé à appeler des parents aux États-Unis, au Chili et ils nous ont dit oui, c’était vrai. À ce moment-là, nous avons baissé la tête, pleuré.

Le groupe s’est finalement rendu dans un camp des Nations Unies.

La moitié du groupe est arrivée lundi au refuge de la capitale, qui est géré par le consulat du Venezuela. Le frère, le cousin et l’ami de Lizcano sont déjà revenus au Venezuela sur des vols. Lizacano attendait un vol humanitaire car il n’avait plus d’argent et espérait pouvoir passer les vacances avec sa femme et ses enfants.

“La seule option est de retourner au Venezuela et d’affronter la réalité… la bonne partie est que ma mère, mon père, mes enfants attendent là-bas et je pense que c’est quelque chose qui m’aidera à avancer. Nous avons tous perdu le peu que nous avions.

Quelque 900 Vénézuéliens sont revenus sur des vols charters depuis le Panama depuis le changement de politique américaine, selon le Service national de l’immigration du Panama. Le gouvernement vénézuélien facture 280 dollars pour les vols de retour, selon des migrants interrogés au refuge. Ceux qui ne peuvent pas espérer que les organisations non gouvernementales couvriront les frais.

Selon les données du gouvernement, quelque 206 000 migrants ont traversé le Darien Gap cette année, dont 170 000 Vénézuéliens.

Le changement de politique des États-Unis a été motivé par une augmentation du nombre de Vénézuéliens arrivant à la frontière américaine qui les a placés au deuxième rang des Mexicains cette année. En septembre, les agents frontaliers américains ont signalé près de 34 000 rencontres avec des Vénézuéliens, selon les données des douanes et de la protection des frontières américaines.

Les responsables américains et mexicains ont donné la première mise à jour du programme vendredi dernier : 7 500 demandes étaient en cours de traitement et les 100 premiers Vénézuéliens avaient été autorisés à voler. Les responsables de l’administration Biden ont déclaré qu’environ 150 Vénézuéliens traversaient quotidiennement la frontière depuis le Mexique, contre environ 1 200 avant l’annonce de la politique le 12 octobre.

Les quatre premiers Vénézuéliens libérés sur parole aux États-Unis sont arrivés samedi – deux du Mexique, un du Guatemala, un du Pérou – et des centaines d’autres ont été autorisés à voler, a déclaré le département américain de la Sécurité intérieure. Le programme, qui nécessite une pré-inscription en ligne et que les candidats ont un parrain aux États-Unis, est similaire à celui mis en place pour les Ukrainiens plus tôt cette année.

José Gregorio Baez, un Vénézuélien de 24 ans originaire de Carabobo, a déclaré qu’il traversait le Nicaragua lorsqu’il a entendu parler du changement de politique et qu’il a poussé jusqu’à la frontière guatémaltèque lorsqu’il a finalement abandonné.

“Je n’ai pas continué parce que cela signifiait continuer à perdre de l’argent, car avec la nouvelle qu’ils avaient fermé (la frontière) là-bas, j’ai décidé qu’il valait mieux rentrer et maintenant je cherche un vol de retour.”

Kathia Martinez, Associated Press