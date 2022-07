Les vendeurs rattrapés par les baisses de prix alors que le marché du logement se refroidit

Une famille d’Ottawa emballe ses affaires et emménage dans ce qu’elle espère être sa « maison pour toujours », mais elle n’emportera pas avec elle autant d’argent qu’elle aurait espéré obtenir de la vente de sa première maison.

“Nous estimons que nous avons perdu environ 150 000 $”, a déclaré Robert Hawkins.

“Je sais que nous ne l’avons pas” perdu “parce que ce n’était pas le nôtre, n’est-ce pas”, a déclaré Natalie Hawkins. “Mais ne pas gagner autant que les autres ont gagné trois semaines plus tôt … c’est beaucoup d’argent à perdre.”

Pour joindre les deux bouts, la famille louera une chambre à l’étage de sa nouvelle maison.

“Et c’est quelque chose … que nous n’avons jamais envisagé”, a déclaré Natalie Hawkins.

Robert et Natalie Hawkins font leurs valises pour quitter leur première maison. L’évolution rapide des conditions du marché les a forcés à vendre bien moins cher qu’ils ne l’avaient espéré. (Alexander Behne/CBC)

Alors que les prix des maisons chutent à travers le pays, les vendeurs doivent faire face à la réalité que les prix de vente exorbitants ne sont pas garantis.

Les Hawkins ont acheté leur maison individuelle de quatre chambres et trois salles de bain à Barrhaven en 2015 pour 350 000 $.

Depuis, ils ont terminé le sous-sol, aménagé la cour arrière, installé une clôture, une terrasse, un patio et des électroménagers en acier inoxydable.

Récemment, ils ont repéré une maison légèrement plus grande en construction juste en haut de la rue qui avait un garage pour deux voitures et une plus grande cour – parfait pour le couple et leurs deux jeunes enfants.

“Cela ressemblait à notre maison pour toujours”, a déclaré Natalie Hawkins.

“Et la façon dont le marché était, nous pourrions vendre cette maison pour peut-être pas trop de différence pour arriver au prix de la nouvelle maison. C’était notre attente.”

Les Hawkins ont déposé un acompte de 100 000 $ et se sont préparés à vendre leur première maison.

Les Hawkins déchargent des cartons, des meubles et des appareils électroménagers d’un camion de déménagement dans leur nouvelle maison. Ils s’attendent à ce qu’il leur faudra près d’une décennie pour rembourser la différence de prix entre leur ancienne et leur nouvelle maison. (Alexander Behne/CBC)

Ils avaient vu leur voisin vendre un modèle d’image miroir de la même maison pour 890 000 $ et espéraient obtenir un prix similaire pour leur propre maison.

Mais ensuite, les conditions du marché ont brusquement changé.

Ils ont envisagé de garder leur première maison en location, mais obtenir une hypothèque supplémentaire s’est avéré difficile. Ils ont embauché un agent immobilier alors que la valeur de leur maison continuait de chuter.

Un acquéreur a été trouvé et la vente conclue. Le prix : 740 000 $.

Bien que la famille ait réalisé un bénéfice important sur sa première maison, elle doit maintenant faire face à ce qu’elle s’attend à voir près d’une décennie de versements hypothécaires supplémentaires pour combler la différence de valeur entre cette maison et la nouvelle.

Robert Hawkins transporte une boîte dans la toute nouvelle maison de la famille à Barrhaven. Il s’attendait à une correction du marché immobilier, a-t-il dit, mais le moment n’aurait pas pu être pire. (Alexander Behne/CBC)

Tendance à la baisse nette dans tout le pays

Pour ceux qui surveillent de près le marché de l’habitation, une correction était toujours dans les cartes.

“Les choses sont allées trop loin. Elles sont allées trop vite”, a expliqué Garth Turner, conseiller financier, auteur et ancien député.

“Il était inévitable que nous voyions le pendule revenir en arrière. Et nous y sommes.”

“Vous ne pouvez pas faire augmenter un actif de 30 ou 40% et y rester”, déclare Garth Turner, conseiller financier, auteur et ancien député. (Radio-Canada)

Les statistiques publiées par l’Association canadienne de l’immeuble (ACI) pour juin 2022 montrent que l’indice national des prix des maisons (IPH) désaisonnalisé a chuté de 1,9 %.

Un regard sur le prix national moyen des maisons excluant les deux marchés les plus chers du pays – Vancouver et la RGT – montre que le prix moyen des maisons au Canada a diminué de 114 500 $ par rapport à juin 2021.

Le ratio des ventes aux nouvelles inscriptions s’est établi à 51,7 %, son plus bas niveau depuis janvier 2015, ce qui signifie un équilibre assez équilibré entre l’offre et la demande.

Turner explique qu’un ensemble unique de circonstances a conduit à une flambée temporaire des prix des maisons.

La pandémie de COVID-19 a incité les gens à cocooner à la maison et a stimulé l’intérêt d’avoir de plus grandes maisons sur de plus grands terrains en banlieue.

Combinée à des taux hypothécaires exceptionnellement bas – certains pourraient brièvement être obtenus pour moins de 2% – et à un afflux de fonds publics via des programmes de secours en cas de pandémie, cette tempête parfaite a fait grimper les prix de 30 à 40%, a déclaré Turner.

Il s’attend à ce qu’il faille plusieurs années pour que le marché du logement rebondisse. Il se souvient du grand krach immobilier du début des années 1990.

“Il a fallu 14 ans pour récupérer”, a-t-il déclaré. “Trois ans pour descendre ; 11 ans pour remonter au même niveau.”

“Nous ne sommes qu’à mi-chemin” de la baisse actuelle des prix des maisons, a-t-il prédit.

Les agents immobiliers font face à un marché en mutation

Les agents immobiliers, qui ont passé les dernières années à gérer des ventes rapides et à soumettre des offres supérieures au prix demandé, doivent maintenant expliquer aux vendeurs potentiels que les choses ont changé.

“Pour la personne moyenne qui s’attendait à obtenir 700 000 $ (en vendant) une maison de ville en banlieue, ce n’est tout simplement plus le cas”, a déclaré Nicholas Crouch, courtier chez ReMax Hallmark Realty Group.

Le courtier Nicholas Crouch affirme que le prix de vente moyen à Ottawa est tombé sous le prix courant moyen pour la première fois en près de trois ans, un autre signe de ralentissement du marché. (Alexander Behne/CBC)

Crouch a souligné le nombre de jours passés sur le marché comme un indicateur clé des conditions de refroidissement. Ce nombre est passé de seulement cinq jours au plus fort du marché à près de 20 jours maintenant.

Il ajoute que les acheteurs ont désormais le temps de magasiner et de soumettre des offres assorties de conditions, ce qu’ils “n’ont pas vu depuis des années”.

La famille se sent toujours “très chanceuse”

Robert Hawkins s’attendait à une correction du marché, mais a déclaré que cela arrivait à un moment particulièrement mauvais pour la famille.

Même après les revers qu’ils ont endurés, il garde les choses en perspective.

“Nous sommes très chanceux d’être dans la position dans laquelle nous nous trouvons”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’ils n’auraient pas pu s’offrir leur nouvelle maison sans la valeur nette accumulée de leur première maison.