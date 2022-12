Les vendeurs du centre commercial Elgin espèrent construire une maison nouvelle et améliorée à East Dundee – Shaw Local

À l’approche de la date limite de mai, les vendeurs du centre commercial Elgin espèrent pouvoir trouver une nouvelle maison à East Dundee.

Les représentants du groupe Elgin Mall présenteront leur idée de transformer le magasin Dominick’s fermé sur la route 25 en un centre commercial couvert avec plus de 80 vendeurs aux administrateurs d’East Dundee lundi soir.

“Ils ont des idées sur la façon dont ils peuvent le rendre plus grand et meilleur pour cette prochaine itération”, a déclaré Ericka Storlie, administratrice du village d’East Dundee. “Le nouveau groupe de gestion a des idées très intéressantes dont je pense que la communauté devrait entendre parler et en savoir plus.”

Une destination de week-end populaire, le centre commercial Elgin au 308 S. McLean Blvd. présente des vendeurs vendant des vêtements mexicains traditionnels, des meubles, des bijoux, des articles religieux et des appareils électroniques.

Fin juillet, les vendeurs ont reçu un avis de la direction du centre commercial indiquant que le centre commercial fermerait à la fin du mois d’août. La direction du centre commercial a cependant été informée en mars par le propriétaire de l’immeuble de l’expulsion.

À l’époque, un représentant du propriétaire de l’immeuble a reconnu que les vendeurs étaient pris dans une situation qui n’était pas de leur fait et a déclaré que des années de problèmes avec le groupe de gestion du centre commercial avaient incité le propriétaire à déposer l’avis d’expulsion en mars.

Depuis lors, les vendeurs ont formé leur propre groupe de gestion et ont travaillé avec le propriétaire de l’immeuble pour prolonger leur séjour à Elgin jusqu’en mai au moins. Jusqu’à présent, l’ancien magasin Dominick’s a été la seule option de relocalisation viable pour les vendeurs.

« C’est près d’Elgin, et c’est assez grand pour accueillir tout le monde », a déclaré Ezequiel Leal, propriétaire de La Moda Western de Leal et président du nouveau groupe de vendeurs.

Le groupe veut une nouvelle maison pouvant accueillir tout le monde, a déclaré Leal, ajoutant que rester ensemble aide tous les vendeurs.

“Nous attirons beaucoup de monde au centre commercial”, a déclaré Leal. «Nous voulons rester ensemble; c’est notre principal objectif.

Leal et d’autres feront leur présentation aux administrateurs d’East Dundee pour voir s’ils peuvent continuer à travailler sur leurs plans. Le groupe aurait éventuellement besoin d’un permis d’utilisation spéciale pour localiser le centre commercial couvert dans l’ancien magasin Dominick’s, qui a fermé en 2009.

Bien que certains soient ouverts à entendre la proposition, Leal et ses partenaires pourraient avoir une ascension difficile.

“Ce n’est pas ce que nous voulons pour la porte d’entrée de notre village”, a déclaré le président du village, Jeff Lynam.

Il a noté que le village n’a pas d’épicerie et qu’il préférerait voir une épicerie dans l’ancien espace de Dominick.

Cependant, d’autres notent que le bâtiment est resté vacant pendant plus d’une décennie. Le propriétaire de l’immeuble possède également une épicerie à environ trois kilomètres du magasin fermé.

La fiduciaire Sarah Brittin a déclaré qu’elle aimerait également voir une épicerie sur la propriété. Mais elle s’est demandé si cela arriverait jamais et a dit qu’elle était prête à envisager d’autres possibilités.

“Je sais que beaucoup de gens veulent vraiment que ce soit à nouveau une épicerie, mais avec cette industrie étant ce qu’elle est et le marché étant ce qu’il est, je crains que nous n’ayons jamais d’épicerie. .jamais », a déclaré Brittin. “Avoir quelque chose de dynamique et prospère là-dedans me semble mieux que de simplement le laisser vacant.”

