Les vendeurs de San Gennaro changent de ton pour maintenir la fête italienne en vie : « Est-ce que ça a changé ? De façon radicale »

C’est une boulette de viande chère.

John « Baby John » DeLutro a tout vu au fil des années au Feast of San Gennaro de Little Italy — après tout, il y travaille depuis qu’il a la hauteur d’un cannoli.

Et le propriétaire de 71 ans du Café Palermo sur Mulberry Street a déclaré au Post qu’une force petite mais puissante maintient la fête en l’honneur de Naples – malgré une augmentation des prix plus rapide que celle de la pâte à pizza.

John DeLutro, 71 ans, propriétaire du Café Palermo sur Mulberry Street à Little Italy. NY Post/Nicole Rosenthal

« Le fromage est très cher, le lait est très cher », a déclaré DeLutro, connu localement sous le nom de « Roi des cannoli ».

« Vous ne pouvez pas demander plus d’argent pour ces produits. Comment pouvez-vous demander 10 $ pour un cannoli ? Vous ne pouvez pas. J’en suis à 7 $. »

Le festival, qui devrait attirer une foule de plus de 1,1 million de visiteurs à Little Italy du 12 au 22 septembre, propose des plats italiens allant des saucisses et poivrons aux Zeppoles en passant par les cannolis.

L’inflation a fait grimper les prix des ingrédients utilisés pour fabriquer tous ces produits de base, a reconnu Danny Fratta, propriétaire de Danny’s on the Corner, un établissement de San Gennaro connu pour ses bonbons au nougat Torrone.

« Quand nous sommes revenus en 2021 et que j’ai commencé à acheter ce dont j’avais besoin pour cette fête, tu parlais trois fois [the price] de ce qu’il était autrefois », a déclaré le propriétaire Danny Fratta.

« Je ne veux entendre personne se plaindre de la hausse de mes prix, car tout a augmenté. Il faut que ça change. »

Danny Fratta, 44 ans, de Danny’s on the Corner lors de la 98e fête annuelle de San Genarro. NY Post/Nicole Rosenthal

Photographies de Vincent « Vinny Peanuts » Sabatino au stand de la famille Fratta. NY Post/Nicole Rosenthal

«[It]s]tous les gens qui restent ensemble : ils connaissent le métier, la culture, l’atmosphère, le chant, la musique », a déclaré DeLutro. NY Post/Nicole Rosenthal

Les origines de Danny’s on the Corner remontent à un stand de Torrone tenu par l’arrière-grand-mère de Fratta dans les années 1920. C’était l’un des premiers vendeurs de la fête, a déclaré le propriétaire.

Fratta, 44 ans, qui a pris la relève de son oncle Vinny après sa mort du COVID en 2020, se souvient avec émotion d’avoir travaillé dans les tribunes lorsqu’il était enfant, servant à des foules de voyageurs les délices de sa famille.

La ville de New York a rendu hommage à Vincent « Vinny Peanuts » Sabatino en baptisant Mulberry Street en son honneur le mois dernier.

L’un des principaux moteurs qui permettent à la fête de perdurer aujourd’hui sont les réseaux sociaux, a déclaré Fratta, soulignant l’importance de la nouvelle génération pour maintenir en vie la tradition italienne.

Un artiste de rue italien en costume lors de la Grande Procession de la Fête de San Gennaro. ZUMAPRESS.com

Les manifestants descendent Mulberry Street tout en participant à la Grande Procession, un défilé célébrant la fête de San Gennaro le 14 septembre 2024 dans la Petite Italie de New York. Andrew Schwartz / SplashNews.com

Une spectatrice montre sa fierté à la fête de San Gennaro en brandissant un drapeau américain et un drapeau italien. ZUMAPRESS.com

Ernie Rossi posant avec une figurine dans sa boutique de cadeaux à Little Italy. Stefano Giovannini

Un client regarde des noix chez Vinny’s Nut House lors de la fête de San Gennaro dans la Petite Italie de New York, le mercredi 18 septembre 2024. NY Post/Nicole Rosenthal

Roi des cannoli à la fête de San Gennaro dans la Petite Italie de New York, le mercredi 18 septembre 2024. NY Post/Nicole Rosenthal

Un ouvrier vu ici à Vinny’s Nut House à la fête de San Gennaro dans la Petite Italie de New York, le mercredi 18 septembre 2024. NY Post/Nicole Rosenthal

Les clients s’assoient au Lunella Ristorante lors de la fête de San Gennaro dans la Petite Italie de New York, le mercredi 18 septembre 2024. NY Post/Nicole Rosenthal

Lucy Spata vend des saucisses à la fête de San Gennaro dans la Petite Italie de New York. Stefano Giovannini

« Ce qui s’est passé, c’est qu’au fil des années, les anciens ont commencé à disparaître », a-t-il déclaré. « J’avais l’habitude de dire à mon oncle : nous devons nous moderniser, car beaucoup de gens descendaient [to San Gennaro] et ils ne reviendront pas.

DeLutro a des souvenirs similaires de San Gennaro, a-t-il confié au Post. Il a commencé à travailler pour la fête italienne annuelle sur des stands avec sa grand-mère, son oncle et sa mère, cette dernière étant propriétaire d’un stand de poisson.

Il a fini par se mettre à nettoyer les moules pour les vendre lors des fêtes. Il se souvient avec tendresse de son enfance sur Mulberry Street, entre Grand et Broome Street, avec plus de 50 autres membres de sa famille.

« Je suis désormais le dernier parent vivant de ce quartier », a-t-il déclaré.

« Est-ce que ça a changé ? De façon radicale », a-t-il dit à propos de la fête. « Les gens ont changé. Il n’y a plus d’Italiens. »

Un vendeur fabrique des zeppoles en 1973. Getty Images

Les participants dégustent une bouchée en 1958. Getty Images

Les prix exorbitants ne sont pas le seul défi pour les vendeurs de longue date, selon DeLutro, qui a déclaré au Post que les goûts changeants et les demandes de saveurs sont également très demandés.

« J’ai sept parfums, mais je vais en proposer d’autres », a-t-il déclaré. « Le mien est le classique, l’original. Mais tous ces enfants, tous ces jeunes, veulent des parfums. »

Malgré les changements massifs apportés au festival au cours des années qui ont suivi, la fête de San Gennaro reste « le seul moment ici où je vois des gens que je n’ai pas vus au fil des ans », a déclaré DeLutro.

«[It]« Ce sont des gens qui se serrent les coudes : ils connaissent le métier, la culture, l’ambiance, le chant, la musique », a-t-il déclaré. « C’est comme quand on veut voir quelqu’un, il faut aller à un mariage ou à un enterrement.

« Pourquoi vas-tu à un enterrement alors que tu peux venir ici ? »