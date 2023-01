Les vendeurs de maisons de luxe de Londres se tournent vers WhatsApp alors que les ventes privées augmentent

Les ventes de maisons hors marché ont bondi dans la capitale britannique au cours des trois derniers mois de 2022, selon les agents immobiliers britanniques Hamptons International, représentant plus d’une transaction sur cinq (22,3%) – son pourcentage le plus élevé jamais enregistré.

“Les vendeurs cherchent de plus en plus à tester discrètement les prix sans laisser d’empreinte numérique, en particulier s’ils choisissent de retirer leur maison du marché en vue de réessayer dans 6 ou 12 mois”, a-t-il déclaré.

“Au cours du dernier trimestre de 2022, dans les comtés d’origine, nous avons vu l’écrasante majorité des ventes de plus de 20 millions de livres sterling hors marché”, a déclaré Crispin Holborow, directeur national de The Private Office à Savills, à CNBC par e-mail.

Les agents immobiliers de Savills ont noté que “l’anonymat” de ces transactions est particulièrement apprécié par les acheteurs et les vendeurs de propriétés de plus de 20 millions de livres sterling – à la fois à Londres et dans les comtés environnants.

Les ventes privées de maisons de plus de 1 million de livres sterling (1,2 million de dollars) ont représenté près d’un tiers (32%) du total des transactions immobilières de premier ordre de la capitale au dernier trimestre de 2022, et 29% sur l’année, selon les données des Hamptons. sorti le mois dernier.

“WhatsApp a été un énorme avantage pour les agents immobiliers ces dernières années”, a déclaré Myers. “Avec plus de personnes utilisant WhatsApp, il s’est avéré être une méthode beaucoup plus facile pour les agents immobiliers de contacter les clients, les clients, etc.”

En particulier, Myers a noté que les fonctions supplémentaires disponibles dans l’application WhatsApp Business ont facilité le partage de propriétés avec plusieurs acheteurs potentiels tout en gardant la liste discrète.

La fonctionnalité “Catalogues” de l’application, par exemple, qui a été lancé fin 2019, agit comme une brochure pour les entreprises afin de présenter des photographies de divers produits. Auparavant, les entreprises devaient envoyer des photos de produits une par une et fournir des informations à plusieurs reprises.

“Avec l’avantage supplémentaire des nouveaux outils … il [has] a permis aux agents immobiliers de promouvoir leurs propriétés via la section brochure, ce qui, par conséquent, a contribué à présenter la propriété à un public plus large et à faciliter la vente de la propriété », a déclaré Myers.

Contactée par CNBC, Meta, la société mère de Whatsapp, a déclaré que “les gens veulent faire des affaires de la même manière qu’ils discutent avec leurs amis et leur famille”.

Cependant, alors que la tendance hors marché devrait se poursuivre en 2024, Hamptons ‘Fell a déclaré que de nombreux vendeurs pourraient également utiliser les listes privées comme moyen de juger de l’appétit des acheteurs avant de s’inscrire sur le marché libre.

“Nous verrons également probablement plus de vendeurs commencer leur vie hors marché avant de décider de commercialiser leur maison plus largement si la réaction des acheteurs du” livre noir “était favorable mais qu’ils n’étaient toujours pas tout à fait en mesure d’obtenir une vente”, a-t-il déclaré.