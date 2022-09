Les vendeurs de fruits américains se tournent vers le Canada pour la production de baies dans un contexte de sécheresse et d’augmentation des coûts

Les vendeurs de fruits américains regardent vers le nord, vers le Canada, alors que de graves sécheresses et des pénuries d’eau continuent de faire des ravages sur les cultures en Californie, le plus grand État agricole.

Le géant américain des petits fruits Driscoll’s s’est associé à Sébastien Dugré, copropriétaire de Massé Nursery à Saint-Paul-d’Abbotsford, au Québec, pour tester si la production commerciale de mûres et de framboises est viable dans la province.

Le climat plus froid du Québec peut limiter les cultures de baies, alors les cultiver à plus grande échelle est inhabituel pour cette partie du Canada. Dugré a commencé les essais l’année dernière et a pu récolter près de 80 tonnes de fruits cette année.

“Il y a certainement une courbe d’apprentissage. L’année dernière a été difficile, cette année est bien meilleure, nous avons de meilleurs fruits”, a-t-il déclaré.

Dugré utilise des tunnels en forme de dôme pour protéger les plantes de la pluie, tout en créant un microclimat plus chaud pour les plantes. Tout cela l’aide à commencer plus tôt au printemps et à terminer plus tard à l’automne, prolongeant ainsi la saison de croissance.

« Il y a de grandes entreprises intéressées à faire des affaires au Canada… pour moi, c’est une bonne occasion », a déclaré Dugré.

Bien qu’il puisse y avoir des avantages inattendus pour certaines régions en croissance, le changement dans l’agriculture renforce les vastes défis à venir alors que le monde s’adapte au changement climatique et aux conditions météorologiques extrêmes qui augmentent en fréquence et en intensité.

Sébastien Dugré est copropriétaire de la pépinière Massé à Saint-Paul-d’Abbotsford, au Québec. Il s’est associé à Driscoll’s pour tester la production commerciale de mûres et de framboises. (Karl Boulanger/CBC)

Conditions changeantes

Driscoll’s travaille également avec quelques autres producteurs en Ontario, tandis qu’un autre vendeur de fruits américain, Naturipe Farms, expérimente des bleuets et des framboises en Ontario et au Québec.

Bien qu’il y ait beaucoup d’essais et d’erreurs, un partenariat avec des acteurs plus importants peut en valoir la peine pour les producteurs canadiens, déclare Mary Doidge, professeure adjointe d’économie agricole à l’Université McGill à Montréal. “Les entreprises comme Driscoll’s qui ont un peu plus de capital pourraient être en mesure de prendre ces risques”, a-t-elle déclaré.

Les conditions climatiques changeantes ne sont pas la seule motivation pour les essais; les coûts de transport élevés font qu’il est relativement moins cher de cultiver et d’expédier au Canada.

« Le fait que le Canada devienne plus attrayant est lié aux conditions ici et à la façon dont elles changent, mais aussi aux conditions dans les endroits où ces entreprises produisent déjà », a déclaré Doidge.

En Californie, les pénuries de main-d’œuvre sont une préoccupation croissante. Et avec la sécheresse prolongée et la rareté de l’eau qui deviennent de plus en plus courantes, il y a une augmentation des coûts pour protéger les cultures et pomper l’eau vers les fermes, selon le Institut des politiques publiques de Californie.

Soren Bjorn, président de Driscoll’s, affirme qu’en utilisant la technologie et les dernières génétiques, son entreprise peut en fait avoir une saison viable au Canada.

“Nous allons certainement augmenter et avec plus de producteurs et plus d’hectares … nous pensons qu’au fil du temps, cela va être un bon moyen d’atténuer les risques.”

Le géant des baies Driscoll’s a mené des essais pour voir si les mûres et les framboises peuvent être cultivées dans le climat comparativement plus froid du Québec. (Karl Boulanger/CBC)

Redessiner la carte

Les agriculteurs du monde entier redessinent la carte agricole à mesure que le monde se réchauffe.

En Italie, la famille Morettino dirige une entreprise de torréfaction de café et a cultivé avec succès du café pour la première fois au cours de l’année écoulée. Ils ont planté 60 plants de café Arabica, qui ont pu s’adapter au climat sicilien – beaucoup plus au nord que là où le café est traditionnellement cultivé près de l’équateur.

“Nous assistons à de forts changements climatiques qui doivent nous faire réfléchir au présent et à l’avenir de notre terre”, écrit Andrea Morettino dans un article de blog à propos de l’expérience.

La famille Morettino a pu cultiver avec succès du café à Palerme, en Sicile, pour la première fois l’année dernière. (Morettino)

D’autres régions devraient devenir moins propices à la culture. Par exemple, un étude publié dans la revue Plos One plus tôt cette année a estimé que d’ici 2050, le Pérou pourrait perdre plus de la moitié de ses zones propices à la culture de l’avocat en raison du changement climatique.

“Alors que nous obtenons cette volatilité dans le temps, non seulement que la température est plus élevée chaque jour, mais c’est vraiment la volatilité, nous voyons notre production être perturbée de manière assez significative”, a déclaré Bjorn.

“Lorsque vous avez des perturbations à un endroit, vous devez avoir un autre endroit qui peut, espérons-le, atténuer certaines des conséquences sur le marché.”

Mais bien qu’il existe des opportunités pour le Canada à mesure que les conditions climatiques changent, ce pays n’est pas à l’abri des phénomènes météorologiques extrêmes. La sécheresse a décimé les cultures céréalières des Prairies au cours des dernières années, tandis que des inondations extrêmes en Colombie-Britannique en novembre dernier ont touché de nombreuses fermes de petits fruits. Pourtant, les producteurs comme Dugré savent qu’ils doivent s’adapter pour survivre.

“C’est un processus sans fin, s’ajustant chaque année et dans 30 ans, nous nous ajusterons encore.”