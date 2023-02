Les vendeurs d’actions Estee Lauder jeudi manquent la vue d’ensemble

Estée Lauder (EL) a annoncé jeudi un deuxième trimestre plus fort que prévu pour son exercice 2023. Mais les actions sont en baisse sur une vision plus faible du prochain trimestre, car les vendeurs se concentrent trop sur le court terme et pas assez sur la reprise naissante après le verrouillage en Chine. Les revenus ont chuté d’environ 16,5 % d’une année sur l’autre, à 4,621 milliards de dollars, dépassant les attentes des analystes de 4,58 milliards de dollars, selon les estimations compilées par Refinitiv. Le bénéfice par action (EPS) a chuté de 44% sur une base annuelle, à 1,69 $, dépassant facilement les prévisions des analystes pour 1,29 $ par action et les prévisions initiales de la direction de 1,19 $ à 1,29 $ grâce au contrôle des dépenses et à l’atténuation des pressions des changes. Les actions d’Estee Lauder ont chuté d’environ 3 % à la mi-journée mais restent en hausse d’environ 10 % pour 2023. après avoir pris connaissance d’un retard d’un trimestre environ dans le retour à la croissance. Cependant, ces vendeurs ne voient pas la situation dans son ensemble et les reculs représentent toujours des opportunités d’achat. Il va y avoir du bruit dans la chaîne d’approvisionnement alors qu’Estee Lauder traite son dernier trimestre de douleur liée à Covid. Mais tant qu’il n’y aura plus de blocages, ces problèmes seront véritablement transitoires, le remettant sur la bonne voie pour une forte croissance au quatrième trimestre fiscal et tout au long de l’exercice 2024, tirée par le travel retail, les ventes en Chine et les soins de la peau. Et à mesure que les volumes se redressent, nous nous attendons à une plus grande expansion des marges de la société. Les soins de la peau sont une catégorie à forte marge et représentent le pourcentage le plus élevé du secteur de la beauté en Chine. Nous augmentons notre objectif de prix à 300 $ au lieu de 265 $. Commentaire trimestriel Les ventes de soins de la peau ont été freinées par les impacts liés à Covid, tels que le trafic de détail limité en Chine continentale et le resserrement des stocks de certains détaillants du travel retail en Asie. La baisse des commandes de réapprovisionnement aux États-Unis a également eu un impact négatif sur la croissance. Les ventes nettes de maquillage ont également chuté en raison du Covid affectant le travel retail et la Chine également, mais la reprise en cours sur d’autres marchés a partiellement compensé certaines des baisses. Les parfums ont augmenté dans toutes les régions, tirés principalement par la croissance d’Estee Lauder, Le Labo et Tom Ford Beauty. En novembre, Estée Lauder a annoncé qu’elle achetait la marque Tom Ford pour 2,8 milliards de dollars. Nous avons aimé l’accord pour plusieurs raisons : il conserve la propriété d’une marque de luxe à croissance rapide et il n’aura plus à payer de redevances pour vendre les produits de beauté de Tom Ford. Et les ventes de soins capillaires ont augmenté grâce à la croissance de The Ordinary et d’Aveda. Un point géographique à souligner : les ventes organiques ont chuté de 3 % dans les Amériques, et une partie de cette faiblesse peut être liée aux États-Unis. La société a perdu une part dans la région, mais nous sommes encouragés par l’avenir en fonction de la façon dont elle a vu les tendances de chiffre d’affaires s’accélèrent chaque mois du trimestre, d’octobre à novembre puis en décembre. Perspectives Les prévisions d’Estée Lauder pour le prochain trimestre incitent certains investisseurs à la prudence aujourd’hui. La direction a déclaré qu’elle s’attend à ce que ses ventes organiques diminuent de 8% à 10% contre des estimations de croissance de 5% et un bénéfice ajusté par action compris entre 0,37 $ et 0,47 $ contre des estimations de 1,78 $. Il y a toujours un certain degré de conservatisme quand Estee Lauder fait une prévision – elle vient de battre le guide du deuxième trimestre de 0,40 $ par action – mais la principale différence entre les prévisions de l’entreprise et les attentes de la rue est due à la pression sur le commerce de détail du voyage. En novembre et décembre, la société a déclaré qu’il y avait eu des perturbations dans les voyages et les niveaux de personnel dans la province chinoise de Hainan, ce qui a ralenti la normalisation attendue des stocks. Le tourisme à Hainan a commencé à rebondir, mais le problème est que les magasins ont été fermés pendant si longtemps que les stocks des détaillants restent élevés. Cependant, la direction a déclaré lors de la conférence téléphonique que les stocks étaient “presque” à un niveau où les ventes devraient commencer à s’accélérer. Un autre problème au cours du trimestre était lié au retrait potentiel des mesures de soutien liées à Covid en Corée en franchise de droits. Il y a une certaine incertitude quant à la date de réouverture de la Corée, mais ce sont des problèmes transitoires qui ne devraient pas durer longtemps. Si vous vous concentrez uniquement sur ces points négatifs, vous passerez à côté de la belle histoire partagée par la direction sur la reprise des voyages internationaux par les consommateurs chinois, la solide performance sur de nombreux marchés développés d’Europe occidentale et d’Asie-Pacifique, et les avantages positifs d’un dollar américain plus faible. . Il est décevant d’apprendre que ces facteurs transitoires amèneront Estée Lauder à renouer avec la croissance un trimestre plus tard que prévu. Mais une confiance plus large dans la reprise de la Chine et du travel retail ne devrait pas faire dérailler le titre de beaucoup. Un magasin éphémère Estee Lauder est vu à l’intérieur du grand magasin Daimaru dans la rue piétonne Nanjing Road à Shanghai, en Chine, le 6 août 2021. Photo de coût | Édition du futur | Getty Images